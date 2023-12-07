В детсад в метро Харькова записали 400 детей: Терехов рассказал подробности

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил, как будет работать первый в Украине детский сад в метро.

Проект реализуют в Харькове с сентября 2024 года.

«Наши дети будут заниматься один раз в неделю, по субботам. Это будет такая подготовка к школе. Вы знаете, мы вынуждены были пойти на это, потому что сначала ковид, потом война, и нам нужно социализировать детей, подготовить их полноценно к школе. Будет такая работа производиться в две смены. С 10 до 12 утра, а затем с 13 до 15 дня», — рассказал подробности Игорь Терехов.

Он сообщил, что всего за несколько дней после объявления о создании детсада в метро, набралось уже несколько сотен желающих посещать его.

«Записались в метросадик 400 детей, это 15% всех первоклассников, которые в будущем пойдут в школу в Харькове», — привел данные мэр.