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Опалювальний рекорд встановили в Харкові й обіцяють “відкриття для України”

Суспільство 18:46   27.12.2023
Олена Нагорна
Опалювальний рекорд встановили в Харкові й обіцяють “відкриття для України”

Поточний опалювальний сезон став рекордним за всю історію існування КП «Харківські теплові мережі», повідомив його гендиректор Василь Скопенко.

95% будинків у місті під’єднали до системи теплопостачання за тиждень, заявив Скопенко, тоді як у довоєнний період цей процес тривав від двох тижнів до місяця. Крім того, додав він, було обладнано генераторами всі котельні, і зараз вони повністю готові до автономної роботи.

«Завдяки іноземним партнерам Харків вводить в експлуатацію принципово нову газову когенерацію. У наших котельнях вже облаштували перші п’ять мініТЕЦ від урядів Німеччини та Швейцарії. Нещодавно приїхали ще шість установок за програмою USAID. Незабаром презентуватимемо новий проєкт, який стане відкриттям для всієї України. Реалізується він за підтримки Міжнародної організації з міграції (МОМ). У жодному місті України немає стільки сучасних котелень, як у Харкові», — розповів Скопенко.

У 2023 році комунальники провели понад 400 капремонтів внутрішньобудинкових систем, замінили понад 500 км труб, реконструювали 21 центральний тепловий пункт, 20 магістральних камер, замінили понад 800 теплових рамок у підвалах домів.

Читайте також: Терехов розповів про опалювальний сезон та підземні школи в Харкові

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 18:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поточний опалювальний сезон став рекордним за всю історію існування КП «Харківські теплові мережі», повідомив його гендиректор Василь Скопенко.".