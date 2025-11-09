Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води

На сайті 1562 вказано, що фахівці проводять аварійні роботи на магістралях холодного водопостачання. Через це частина мешканців залишилася без води.

Роботи, згідно з повідомленням, розпочалися 9 листопада о 09:36. І вони заплановані до 13:00 цього ж дня. Без води будуть мешканці будинків за такими адресами:

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА, по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені – застосували екстрені відключення світла. Також у Харкові зупинився рух поїздів у метро. Вранці 9 листопада у місті підземка ненадовго запрацювала – поїзди курсували близько години, але після зниження напруги її знову перевели на роботу у режимі укриття. Крім того, через проблеми з електропостачанням у Харківській області не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Пізніше у пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі запровадили нові обмеження у роботі громадського транспорту. Не курсуватимуть частина тролейбусів та автобусів, а інтервал руху деяких трамваїв та тролейбусів тимчасово збільшиться.