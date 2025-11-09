Live

Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води

Події 11:01   09.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чому деякі харків’яни зі світлом, але без води

На сайті 1562 вказано, що фахівці проводять аварійні роботи на магістралях холодного водопостачання. Через це частина мешканців залишилася без води. 

Роботи, згідно з повідомленням, розпочалися 9 листопада о 09:36. І вони заплановані до 13:00 цього ж дня. Без води будуть мешканці будинків за такими адресами:

Де в Харкові не буде води 9 листопада 2025

Де в Харкові не буде води 9 листопада 2025
Скріншот
Де в Харкові не буде води 9 листопада 2025
Скріншот

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада у Харкові чули близько восьми вибухів. Ворог атакував ракетами передмістя. Загалом, за даними ХОВА,  по області вдарили 13 ракет “Іскандер-М”. Місто та область були знеструмлені –  застосували екстрені відключення світла. Також у Харкові зупинився рух поїздів у метро. Вранці 9 листопада у місті підземка ненадовго запрацювала – поїзди курсували близько години, але після зниження напруги її знову перевели на роботу у режимі укриття. Крім того, через проблеми з електропостачанням у Харківській області не курсуватимуть деякі приміські поїзди. Пізніше у пресслужбі мерії пояснили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі запровадили нові обмеження у роботі громадського транспорту. Не курсуватимуть частина тролейбусів та автобусів, а інтервал руху деяких трамваїв та тролейбусів тимчасово збільшиться.

