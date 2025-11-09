Почему некоторые харьковчане со светом, но без воды
На сайте 1562 указано, что специалисты проводят аварийные работы магистралях холодного водоснабжения. Из-за этого часть жителей остались без воды.
Работы, согласно сообщению, начались 9 ноября в 09:36. И запланированы они до 13:00 этого же дня. Без воды будут жители домов по таким адресам:
Напомним, в ночь на 8 ноября в Харькове слышали порядка восьми взрывов. Враг атаковал ракетами пригород. В целом, по данным ХОВА, по области ударили 13 ракет «Искандер-М». Город и область были обесточены – применили экстренные отключения света. Также в Харькове остановилось движение поездов в метро. Утром 9 ноября в городе ненадолго заработало метро – поезда курсировали около часа, но после снижения напряжения подземку снова перевели на работу в режиме укрытия. Кроме того, из-за проблем с электроснабжением в Харьковской области не будут курсировать некоторые пригородные поезда. Позже в пресс-службе мэрии объяснили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме ввели новые ограничения в работе общественного транспорта. Не будут курсировать часть троллейбусов и автобусов, а интервал движения некоторых трамваев и троллейбусов временно увеличится.
