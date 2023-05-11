Перейменування: на Харківщині може з’явитися ще одне Залужне
На Харківщині взялися за перейменування населених пунктів, назви яких пов’язані із РФ чи радянським минулим.
Нові версії назв для п’яти населених пунктів пропонують для обговорення мешканцям Богодухівської громади.
Найбільшу кількість варіантів запропонували для перейменування селища Горького. Серед 15 версій нової назви – Залужне. Зазначимо, що один населений пункт Харківської області вже у процесі такого перейменування. Так назвати хочуть село Ватутіне – нібито не на честь головкома ЗСУ Валерія Залужного, а із географічних міркувань. Ідею громади вже підтримала Харківська облрада. Чи на честь Залужного, чи через розташування “за лугом” хочуть перейменувати селище Горького, у Богодухівській ТГ не повідомили. Серед інших варіантів назви: Горіхове, Калинове, Українське, Авангард, Новий Світ та інші.
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Також на Богодухівщині хочуть позбутися назв села та селища Первомайське та сіл Мар’їно й Первухинка.
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Ви читали новину: «Перейменування: на Харківщині може з’явитися ще одне Залужне»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2023 в 10:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині взялися за перейменування населених пунктів, назви яких пов’язані із РФ чи радянським минулим".