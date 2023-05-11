Переименование: на Харьковщине может появиться еще одно Залужное

На Харьковщине взялись за переименование населенных пунктов, названия которых связаны с РФ или советским прошлым.

Новые версии названий для пяти населенных пунктов предлагают к обсуждению жителям Богодуховской громады.

Наибольшее количество вариантов предложили для переименования поселка Горького. Среди 15 версий нового названия — Залужное. Отметим, что один населенный пункт Харьковской области уже в процессе подобного переименования. Так назвать хотят село Ватутино — якобы не в честь главкома ВСУ Валерия Залужного, а из географических соображений. Идею громады уже поддержал Харьковский облсовет. В честь Залужного или из-за расположения «за лугом» хотят переименовать поселок Горького, в Богодуховской ТГ не сообщили. Среди прочих вариантов названия: Орехово, Калиново, Украинское, Авангард, Новый Свет и другие.

Также на Богодуховщине хотят избавиться от названий села и поселка Первомайское и сел Марьино и Первухинка.