Переименование: на Харьковщине может появиться еще одно Залужное
На Харьковщине взялись за переименование населенных пунктов, названия которых связаны с РФ или советским прошлым.
Новые версии названий для пяти населенных пунктов предлагают к обсуждению жителям Богодуховской громады.
Наибольшее количество вариантов предложили для переименования поселка Горького. Среди 15 версий нового названия — Залужное. Отметим, что один населенный пункт Харьковской области уже в процессе подобного переименования. Так назвать хотят село Ватутино — якобы не в честь главкома ВСУ Валерия Залужного, а из географических соображений. Идею громады уже поддержал Харьковский облсовет. В честь Залужного или из-за расположения «за лугом» хотят переименовать поселок Горького, в Богодуховской ТГ не сообщили. Среди прочих вариантов названия: Орехово, Калиново, Украинское, Авангард, Новый Свет и другие.
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Также на Богодуховщине хотят избавиться от названий села и поселка Первомайское и сел Марьино и Первухинка.
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- • Дата публикации материала: 11 мая 2023 в 10:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине взялись за переименование населенных пунктов, названия которых связаны с РФ или советским прошлым".