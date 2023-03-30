В поселке на Харьковщине появится улица Залужная, а Чехова и Пушкина заменят

Солидный список переименований, включающий 87 улиц, подготовили в Солоницевской громаде на Харьковщине.

Общественное обсуждение предложенных названий уже завершилось, сообщил «Слободскому краю» глава Солоницевской громады Андрей Литвинов. По его информации, жители могли подавать свои предложения с 15 февраля по 15 марта.

«Теперь будет заседать комиссия и принимать решение о переименовании. Люди посылали свои предложения, и получилось так, что есть два варианта переименования одной улицы. Теперь комиссия будет выбирать новые названия», – сказал Литвинов.

Среди улиц, которые предложили назвать иначе, множество носят имена российских писателей: Толстого, Пушкина, Некрасова, Чехова, Лермонтова, Пушкина, Маяковского, Горького. Также есть несколько улиц Гагарина и маршала Конева в разных населенных пунктах и так далее. Вместо них появятся такие топонимы как, например, улицы Мазепы, Сковороды, Леси Украинки, Барабаша, Каденюка. Есть в списке новых названий и улица Залужная, а также — Залужный въезд.

Полный список предложенных переименований в Солоницевской громаде