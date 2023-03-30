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У селищі на Харківщині з’явиться вулиця Залужна, а Чехова та Пушкіна замінять

Політика 11:04   30.03.2023
Оксана Горун
У селищі на Харківщині з’явиться вулиця Залужна, а Чехова та Пушкіна замінять

Солідний список перейменувань, що включає 87 вулиць, підготували в Солоницівській громаді на Харківщині.

Громадське обговорення запропонованих назв уже завершилося, повідомив “Слобідському краю” голова Солоницівської громади Андрій Литвинов. За його інформацією, мешканці могли подавати свої пропозиції з 15 лютого до 15 березня.

“Тепер буде засідати комісія та приймати рішення про перейменування. Люди надсилали свої пропозиції й вийшло так, що є два варіанти перейменування однієї вулиці. Тож, тепер комісія буде обирати нові назви”, – сказав Литвинов.

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Серед вулиць, які запропонували назвати інакше, багато носять імена російських письменників: Толстого, Пушкіна, Некрасова, Чехова, Лермонтова, Пушкіна, Маяковського, Горького. Також є кілька вулиць Гагаріна та маршала Конєва в різних населених пунктах тощо. Натомість з’являться такі топоніми як, наприклад, вулиці Мазепи, Сковороди, Лесі Українки, Барабаша, Каденюка. Є у списку нових назв і вулиця Залужна, а також – Залужний в’їзд.

Повний список запропонованих перейменувань у Солоницівській громаді

 

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Солідний список перейменувань, що включає 87 вулиць, підготували в Солоницівській громаді на Харківщині".