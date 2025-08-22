Шесть горожан получили звание «Почетный гражданин города Харькова»: кто они

Кандидатуры почетных горожан утвердили на 44-ой внеочередной сессии Харьковского горсовета.

«Звание присвоено выдающимся харьковчанам, внесшим весомый вклад в развитие города, защиту суверенитета и территориальной целостности Украины», – говорится в сообщении пресс-службы Харьковского горсовета.

Новыми почетными гражданами города Харькова в 2025 году стали:

1) Родион Кулагин — начальник отдела планирования объединенной огневой поддержки — заместитель начальника управления объединенной огневой поддержки Центрального управления объединенной огневой поддержки командования ракетных войск и артиллерии командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Герой Украины.

2) Вадим Гладков — первый заместитель командующего Национальной гвардии Украины (начальник штаба).

3) Юрий Ковцур — заместитель начальника управления текущих операций штаба 17 армейского корпуса оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковник.

4) Станислав Перлин — помощник главы организационно-аналитического отдела Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

5) Александр Гряник — директор Харьковского лицея №62.

6) Юрий Сапронов — предприниматель, меценат, волонтер.

Напомним, ранее пресс-служба Харьковского горсовета сообщала, что экспертный совет утвердил шесть кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова». Утвердить их должны были на сессии 22 августа.

До этого, на сессии областного совета 21 августа звание «Почетный гражданин Харьковской области» получили семеро жителей. Их кандидатуры утвердили на сессии областного совета 21 августа.