Ярославский получает деньги из бюджета Харьковщины — депутат

Депутат Харьковского облсовета Галина Куц заявила, что Александр Ярославский, который никак не продаст яхту для восстановления Харькова, еще и получает ежемесячно по 16 750 грн из бюджета.

Об этом Куц сказала в эфире «Еспресо».

«Ярославский — почетный гражданин Харьковской области. Там стипендия составляет 16 750 грн в месяц. Ее дают, если человек отдельно обратился за стипендией», — рассказала она и отметила, что Ярославский — обратился.

Так что за полгода он получил из областного бюджета более 100 тыс. грн.

«Он получает эту стипендию, и это тоже интересная ситуация – почему? Например, Ахметов, который тоже является почетным гражданином Харьковщины – не получает эту стипендию, а Ярославский получает», — подчеркнула Галина Куц.

Напомним, на днях журналист «Украинской правды» Михаил Ткач проверил, как себя чувствует яхта «Kaiser», которую Ярославский обещал продать, чтобы помочь пострадавшему от войны Харькову. Оказалось, что яхта плавает по Средиземному морю уже месяц, не заходя в порты. Она побывала у всех берегов Италии и в третий раз вернулась на Сардинию.