Сегодня метро в Харькове будет работать до 22:30

Общество 15:34   23.08.2025
Виктория Яковенко
Сегодня метро в Харькове будет работать до 22:30 Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В честь Дня Харькова и Дня Государственного флага Украины время работы харьковской подземки продлили на пол часа.

«23 августа вестибюли станций метро будут работать на вход для пассажиров до 22:30», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Напомним, с 17 августа метро в Харькове работает до 22:00. Соответствующее решение утвердила мэрия в связи с сокращением продолжительности комендантского часа. Также продлили работу наземного электротранспорта – трамваев и троллейбусов определенных маршрутов.

Читайте также: «Любовь к Харькову – безгранична» — Терехов поздравил жителей с Днем города

Автор: Виктория Яковенко
