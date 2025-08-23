Сегодня метро в Харькове будет работать до 22:30
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В честь Дня Харькова и Дня Государственного флага Украины время работы харьковской подземки продлили на пол часа.
«23 августа вестибюли станций метро будут работать на вход для пассажиров до 22:30», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».
Напомним, с 17 августа метро в Харькове работает до 22:00. Соответствующее решение утвердила мэрия в связи с сокращением продолжительности комендантского часа. Также продлили работу наземного электротранспорта – трамваев и троллейбусов определенных маршрутов.
Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 15:34
