Интервалы в метро Харькова вечером сократят с 17 марта

Общество 18:34   16.03.2026
Оксана Якушко
Интервалы движения поездов в вечернее время сократят на 10 минут, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

«С 16:00 до 19:00 поезда на линиях будут курсировать чаще — интервал движения будет уменьшен с 20 до 10 минут», — сообщили в Харьковской подземке.

Руководство пошло на такой шаг из-за многочисленных просьб пассажиров.

«Такие изменения вводятся для повышения удобства пассажиров и сокращения времени ожидания поездов», — пояснили в пресс-службе метро.

Как сообщалось ранее, интервалы движения поездов в метро Харькова увеличивают с понедельника, 16 марта. В пресс-службе подземки, причина — нестабильная ситуация в энергосистеме. В будние дни интервалы будут такими:

  • 5:30 — 9:30 – 10 минут
  • 9:30 — 10:00 – переходный период с 10 на 20 минут
  • 10:00 — 22:00 – 20 минут

Ознакомиться с новым графиком по всем трем линиям можно на сайте КП «Харьковский метрополитен».

Читайте также: Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов

Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
Когда в Харькове планируют завершать отопительный сезон, ответил Терехов
16.03.2026, 13:33
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, пострадали охранники (фото)
Взрыв в Харькове: «прилет» по предприятию, пострадали охранники (фото)
16.03.2026, 16:40
«Шахед» ударил по Салтовке: что известно
«Шахед» ударил по Салтовке: что известно
16.03.2026, 16:10
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
Новости Харькова — главное 16 марта: удары БпЛА, когда завершат отопительный
16.03.2026, 17:32
Интервалы в метро Харькова вечером сократят с 17 марта
Интервалы в метро Харькова вечером сократят с 17 марта
16.03.2026, 18:34
Подростка, якобы славившего РФ, избили в центре Харькова — полиция проверяет
Подростка, якобы славившего РФ, избили в центре Харькова — полиция проверяет
16.03.2026, 19:24

Новости по теме:

11.02.2023
В метро Харькова увеличили интервалы между поездами
10.06.2022
На Салтовской ветке метро сокращается интервал движения
08.02.2022
В Харькове столкнулись Seat, Geely и Kia (фото)
25.10.2021
В Харькове могут сократить интервалы движения поездов метро
17.03.2021
Минздрав расширил интервал между двумя прививками Covishield до 90 дней


