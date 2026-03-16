Интервалы в метро Харькова вечером сократят с 17 марта
Интервалы движения поездов в вечернее время сократят на 10 минут, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.
«С 16:00 до 19:00 поезда на линиях будут курсировать чаще — интервал движения будет уменьшен с 20 до 10 минут», — сообщили в Харьковской подземке.
Руководство пошло на такой шаг из-за многочисленных просьб пассажиров.
«Такие изменения вводятся для повышения удобства пассажиров и сокращения времени ожидания поездов», — пояснили в пресс-службе метро.
Как сообщалось ранее, интервалы движения поездов в метро Харькова увеличивают с понедельника, 16 марта. В пресс-службе подземки, причина — нестабильная ситуация в энергосистеме. В будние дни интервалы будут такими:
- 5:30 — 9:30 – 10 минут
- 9:30 — 10:00 – переходный период с 10 на 20 минут
- 10:00 — 22:00 – 20 минут
Ознакомиться с новым графиком по всем трем линиям можно на сайте КП «Харьковский метрополитен».
- • Дата публикации материала: 16 марта 2026 в 18:34;