Интервалы в метро Харькова вечером сократят с 17 марта

Интервалы движения поездов в вечернее время сократят на 10 минут, сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

«С 16:00 до 19:00 поезда на линиях будут курсировать чаще — интервал движения будет уменьшен с 20 до 10 минут», — сообщили в Харьковской подземке.

Руководство пошло на такой шаг из-за многочисленных просьб пассажиров.

«Такие изменения вводятся для повышения удобства пассажиров и сокращения времени ожидания поездов», — пояснили в пресс-службе метро.

Как сообщалось ранее, интервалы движения поездов в метро Харькова увеличивают с понедельника, 16 марта. В пресс-службе подземки, причина — нестабильная ситуация в энергосистеме. В будние дни интервалы будут такими:

5:30 — 9:30 – 10 минут

9:30 — 10:00 – переходный период с 10 на 20 минут

10:00 — 22:00 – 20 минут

Ознакомиться с новым графиком по всем трем линиям можно на сайте КП «Харьковский метрополитен».