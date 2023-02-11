В метро Харькова увеличили интервалы между поездами
Сегодня в харьковской подземке выросли интервалы движения поездов.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.
«По техническим причинам сегодня временно увеличили интервалы на всех трех линиях Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 11:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в харьковской подземке выросли интервалы движения поездов.".