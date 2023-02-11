В метро Харькова увеличили интервалы между поездами

Сегодня в харьковской подземке выросли интервалы движения поездов.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского метрополитена.

«По техническим причинам сегодня временно увеличили интервалы на всех трех линиях Харьковского метрополитена. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и извиняемся за временные неудобства!» – говорится в сообщении.