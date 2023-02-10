Спецграфики: в выходные харьковчане будут по 6 часов без света из-за атаки РФ
В Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области 11 и 12 февраля в связи с последствиями вражеских ракетных ударов по критической энергоинфраструктуре региона будут действовать специальные графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.
По ее словам, в выходные в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области также будет действовать график из 12 очередей, однако продолжительность отсутствия электричества в пределах каждой будет составлять 6 часов, а не 3, как обычно.
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«Очереди в графике соответствуют адресам еженедельных графиков. Если вы не знаете, к какой очереди относится ваш дом, вы можете найти эту информацию на сайте АО «Харьковоблэнерго», заполнив соответствующую форму в разделе «График почасовых отключений«, — пояснила Шевченко.
С графиком почасовых отключений на 13-19 февраля можно ознакомиться здесь.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 20:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области в связи с последствиями вражеских ракетных ударов по критической энергоинфраструктуре 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики почасовых отключений электроэнергии.".