Спецграфики: в выходные харьковчане будут по 6 часов без света из-за атаки РФ

В Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области 11 и 12 февраля в связи с последствиями вражеских ракетных ударов по критической энергоинфраструктуре региона будут действовать специальные графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

По ее словам, в выходные в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области также будет действовать график из 12 очередей, однако продолжительность отсутствия электричества в пределах каждой будет составлять 6 часов, а не 3, как обычно.

«Очереди в графике соответствуют адресам еженедельных графиков. Если вы не знаете, к какой очереди относится ваш дом, вы можете найти эту информацию на сайте АО «Харьковоблэнерго», заполнив соответствующую форму в разделе «График почасовых отключений«, — пояснила Шевченко.

С графиком почасовых отключений на 13-19 февраля можно ознакомиться здесь.