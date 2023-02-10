Live
  • Пятница 10.02.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.38
    • 🟢

Спецграфики: в выходные харьковчане будут по 6 часов без света из-за атаки РФ

Общество 20:31   10.02.2023
Елена Нагорная
Спецграфики: в выходные харьковчане будут по 6 часов без света из-за атаки РФ

В Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области 11 и 12 февраля в связи с последствиями вражеских ракетных ударов по критической энергоинфраструктуре региона будут действовать специальные графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Марина Шевченко.

По ее словам, в выходные в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области также будет действовать график из 12 очередей, однако продолжительность отсутствия электричества в пределах каждой будет составлять 6 часов, а не 3, как обычно.

Читайте также: Синегубов — о свете: сроки восстановления понимаем, но не будем сообщать врагу

«Очереди в графике соответствуют адресам еженедельных графиков. Если вы не знаете, к какой очереди относится ваш дом, вы можете найти эту информацию на сайте АО «Харьковоблэнерго», заполнив соответствующую форму в разделе «График почасовых отключений«, — пояснила Шевченко.

С графиком почасовых отключений на 13-19 февраля можно ознакомиться здесь.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:07
Работу ряда энергообъектов Харьковщины планируют восстановить за выходные
20:31
Спецграфики: в выходные харьковчане будут по 6 часов без света из-за атаки РФ
20:08
Суд обязал застройщика снести жилой комплекс на проспекте Героев Харькова
19:31
О состоянии 8 раненых работников энергообъекта на Харьковщине рассказали в ОВА
19:08
Генштаб — о текущей обстановке на Купянском и Слобожанском направлениях

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Спецграфики: в выходные харьковчане будут по 6 часов без света из-за атаки РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 февраля 2023 в 20:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове, Харьковском и Чугуевском районах области в связи с последствиями вражеских ракетных ударов по критической энергоинфраструктуре 11 и 12 февраля будут действовать специальные графики почасовых отключений электроэнергии.".