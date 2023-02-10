Спецграфіки: у вихідні харків’яни будуть по 6 годин без світла через атаку РФ

У Харкові, Харківському та Чугуївському районах області 11 та 12 лютого у зв’язку з наслідками ворожих ракетних ударів по критичній енергоінфраструктурі регіону діятимуть спеціальні графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомила журналістам речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

За її словами, у вихідні у Харкові, Харківському та Чугуївському районах області також діятиме графік із 12 черг, проте тривалість відсутності електрики в межах кожної становитиме 6 годин, а не 3, як зазвичай.

“Черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків. Якщо ви не знаєте, до якої черги належить ваш будинок, ви можете знайти цю інформацію на сайті АТ “Харківобленерго”, заповнивши відповідну форму у розділі “Графік погодинних відключень”, – пояснила Шевченко.

З графіком погодинних відключень на 13-19 лютого можна ознайомитись тут.