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Спецграфіки: у вихідні харків’яни будуть по 6 годин без світла через атаку РФ

Суспільство 20:31   10.02.2023
Олена Нагорна
Спецграфіки: у вихідні харків’яни будуть по 6 годин без світла через атаку РФ

У Харкові, Харківському та Чугуївському районах області 11 та 12 лютого у зв’язку з наслідками ворожих ракетних ударів по критичній енергоінфраструктурі регіону діятимуть спеціальні графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомила журналістам речниця АТ “Харківобленерго” Марина Шевченко.

За її словами, у вихідні у Харкові, Харківському та Чугуївському районах області також діятиме графік із 12 черг, проте тривалість відсутності електрики в межах кожної становитиме 6 годин, а не 3, як зазвичай.

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“Черги в графіку відповідають адресам щотижневих графіків. Якщо ви не знаєте, до якої черги належить ваш будинок, ви можете знайти цю інформацію на сайті АТ “Харківобленерго”, заповнивши відповідну форму у розділі “Графік погодинних відключень”, – пояснила Шевченко.

З графіком погодинних відключень на 13-19 лютого можна ознайомитись тут.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2023 в 20:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові, Харківському та Чугуївському районах області 11 та 12 лютого у зв’язку з наслідками ворожих ракетних ударів по критичній енергоінфраструктурі регіону діятимуть спеціальні графіки погодинних відключень електроенергії.".