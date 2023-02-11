У метро Харкова збільшили інтервали між поїздами

Сьогодні у харківській підземці зросли інтервали руху поїздів.

Про це повідомила прес-служба Харківського метрополітену.

«З технічних причин сьогодні тимчасово збільшили інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності!» – йдеться у повідомленні.