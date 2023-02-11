У метро Харкова збільшили інтервали між поїздами
Сьогодні у харківській підземці зросли інтервали руху поїздів.
Про це повідомила прес-служба Харківського метрополітену.
«З технічних причин сьогодні тимчасово збільшили інтервали на усіх трьох лініях Харківського метрополітену. Просимо вас віднестися з розумінням до склавшоїся ситуації та перепрошуємо за тимчасові незручності!» – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2023 в 11:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні у харківській підземці зросли інтервали руху поїздів.".