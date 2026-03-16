Інтервали у метро Харкова скоротять ввечері від 17 березня

Суспільство 18:34   16.03.2026
Оксана Якушко
Інтервали руху поїздів увечері скоротять на 10 хвилин, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

«З 16:00 до 19:00 поїзди на лініях курсуватимуть частіше — інтервал руху буде зменшено з 20 до 10 хвилин», – повідомили у Харківській підземці.

Керівництво пішло на такий крок через численні прохання пасажирів.

Такі зміни запроваджуються для підвищення зручності пасажирів та зменшення часу очікування поїздів.

Як повідомляли раніше, інтервали руху поїздів у харківському метро збільшують з понеділка, 16 березня. Як пояснили у пресслужбі підземки, причиною є нестабільна ситуація в енергосистемі. У будні дні інтервали будуть такими:

  • 5:30 — 9:30 — 10 хвилин
  • 9:30 — 10:00 — перехідний період з 10 до 20 хвилин
  • 10:00 — 22:00 — 20 хвилин

Ознайомитися з новим розкладом по всіх трьох лініях можна на сайті КП «Харківський метрополітен».

Читайте також: Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов

Популярно
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Інтервали у метро Харкова скоротять ввечері від 17 березня
Інтервали у метро Харкова скоротять ввечері від 17 березня
16.03.2026, 18:34
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
16.03.2026, 13:33
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
16.03.2026, 16:10
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, постраждали охоронці (фото)
Вибух у Харкові: “приліт” по підприємству, постраждали охоронці (фото)
16.03.2026, 16:40
Шість загиблих і понад 50 постраждалих – як минув тиждень на Харківщині
Шість загиблих і понад 50 постраждалих – як минув тиждень на Харківщині
16.03.2026, 17:58

