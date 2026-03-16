Інтервали у метро Харкова скоротять ввечері від 17 березня

Інтервали руху поїздів увечері скоротять на 10 хвилин, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.

«З 16:00 до 19:00 поїзди на лініях курсуватимуть частіше — інтервал руху буде зменшено з 20 до 10 хвилин», – повідомили у Харківській підземці.

Керівництво пішло на такий крок через численні прохання пасажирів.

Такі зміни запроваджуються для підвищення зручності пасажирів та зменшення часу очікування поїздів.

Як повідомляли раніше, інтервали руху поїздів у харківському метро збільшують з понеділка, 16 березня. Як пояснили у пресслужбі підземки, причиною є нестабільна ситуація в енергосистемі. У будні дні інтервали будуть такими:

5:30 — 9:30 — 10 хвилин

9:30 — 10:00 — перехідний період з 10 до 20 хвилин

10:00 — 22:00 — 20 хвилин

Ознайомитися з новим розкладом по всіх трьох лініях можна на сайті КП «Харківський метрополітен».