Інтервали у метро Харкова скоротять ввечері від 17 березня
Інтервали руху поїздів увечері скоротять на 10 хвилин, повідомила пресслужба Харківського метрополітену.
«З 16:00 до 19:00 поїзди на лініях курсуватимуть частіше — інтервал руху буде зменшено з 20 до 10 хвилин», – повідомили у Харківській підземці.
Керівництво пішло на такий крок через численні прохання пасажирів.
Такі зміни запроваджуються для підвищення зручності пасажирів та зменшення часу очікування поїздів.
Як повідомляли раніше, інтервали руху поїздів у харківському метро збільшують з понеділка, 16 березня. Як пояснили у пресслужбі підземки, причиною є нестабільна ситуація в енергосистемі. У будні дні інтервали будуть такими:
- 5:30 — 9:30 — 10 хвилин
- 9:30 — 10:00 — перехідний період з 10 до 20 хвилин
- 10:00 — 22:00 — 20 хвилин
Ознайомитися з новим розкладом по всіх трьох лініях можна на сайті КП «Харківський метрополітен».
Категорії: Суспільство, Транспорт, Харків; Теги: интервал, КП "Харьковский метрополитен", метро, подземка;
Якщо вам цікава новина: «Інтервали у метро Харкова скоротять ввечері від 17 березня»
Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 18:34;