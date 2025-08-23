Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харків  +17°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія

Суспільство 16:34   23.08.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія Фото: Пресслужба ХМР

У День міста, 23 серпня, о 23:00 від майдану Конституції вирушать додаткові рейси громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

1. Зупинка в районі магазину «Ведмедик»:

– напрямок «Рогань»: майдан Конституції – пр. Аерокосмічний – зуп. «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Індустріальний – ст. м. «Індустріальна» – вул. Роганська (розворотне коло тролейбуса №45);

– напрямок «Горизонт»: майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Георгія Тарасенка – ст. м. «Спортивна» – ст. м. «Заводська» – пр. Героїв Харкова – мікрорайон «Горизонт»;

– напрямок «Баварія»: майдан Конституції – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора» – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби.

2. Зупинка тролейбусів № 40, 55:

– напрямок «602 мікрорайон»: майдан Конституції – вул. Григорія Сковороди – Журавлівський узвіз – ст. м. «Київська» – Сабурова дача – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – 602 мікрорайон;

– напрямок «Салтівка» (за шляхом руху автобусу №272): майдан Конституції – Харківська набережна – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Барабашова – вул. Валентинівська – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Світла;

– напрямок «Селище Жуковського»: майдан Конституції – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури.

3. Зупинка біля вул. Квітки-Основ’яненка:

– напрямок «Новожанове» (за шляхом руху автобусу №29): майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Москалівська – вул. Власенка.

Нагадаємо, з нагоди Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки подовжили на пів години. 23 серпня метро працюватиме до 22:30.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові зіткнулися Toyota, тролейбус та автобус, є постраждалі – поліція
У Харкові зіткнулися Toyota, тролейбус та автобус, є постраждалі – поліція
23.08.2025, 17:36
У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія
У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія
23.08.2025, 16:34
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
23.08.2025, 17:01
День Харкова під землею: концерт і нагородження «почесних» (фото, відео)
День Харкова під землею: концерт і нагородження «почесних» (фото, відео)
23.08.2025, 17:38
Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30
Сьогодні метро у Харкові працюватиме до 22:30
23.08.2025, 15:34
Що загрожує прикордонню Харківщини: Задоренко звернувся до жителів
Що загрожує прикордонню Харківщини: Задоренко звернувся до жителів
23.08.2025, 13:27

Новини за темою:

16:34
У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія
06:00
Сьогодні 23 серпня: яке свято та день в історії
12:09
60 заходів заплановано до Дня Харкова й Дня Незалежності – поліція готова
16:24
До Дня Харкова і Дня Незалежності в центрі пустять додатковий тролейбус

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 16:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У День міста, 23 серпня, о 23:00 від майдану Конституції вирушать додаткові рейси громадського транспорту.".