У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія

У День міста, 23 серпня, о 23:00 від майдану Конституції вирушать додаткові рейси громадського транспорту.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

1. Зупинка в районі магазину «Ведмедик»:

– напрямок «Рогань»: майдан Конституції – пр. Аерокосмічний – зуп. «Вул. Одеська» – пр. Байрона – пр. Індустріальний – ст. м. «Індустріальна» – вул. Роганська (розворотне коло тролейбуса №45);

– напрямок «Горизонт»: майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – майдан Захисників України – вул. Георгія Тарасенка – ст. м. «Спортивна» – ст. м. «Заводська» – пр. Героїв Харкова – мікрорайон «Горизонт»;

– напрямок «Баварія»: майдан Конституції – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна гора» – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – пр. Ново-Баварський – пр. Дзюби.

2. Зупинка тролейбусів № 40, 55:

– напрямок «602 мікрорайон»: майдан Конституції – вул. Григорія Сковороди – Журавлівський узвіз – ст. м. «Київська» – Сабурова дача – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Академіка Барабашова» – пр. Ювілейний – 602 мікрорайон;

– напрямок «Салтівка» (за шляхом руху автобусу №272): майдан Конституції – Харківська набережна – вул. Шевченка – вул. Нескорених – вул. Барабашова – вул. Валентинівська – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Світла;

– напрямок «Селище Жуковського»: майдан Конституції – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури.

3. Зупинка біля вул. Квітки-Основ’яненка:

– напрямок «Новожанове» (за шляхом руху автобусу №29): майдан Конституції – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Москалівська – вул. Власенка.

Нагадаємо, з нагоди Дня Харкова та Дня Державного прапора України час роботи харківської підземки подовжили на пів години. 23 серпня метро працюватиме до 22:30.