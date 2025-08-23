У Харкові зіткнулися Toyota, тролейбус та автобус, є постраждалі – поліція

Аварія сталася 23 серпня на проспекті Героїв Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус. Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих шпиталізували.

Відео: телеграм-канал «monitor1654»

На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та патрульні.

«Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини автопригоди встановлюються», – уточнили правоохоронці.