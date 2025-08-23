Live
У Харкові зіткнулися Toyota, тролейбус та автобус, є постраждалі – поліція

Події 17:36   23.08.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові зіткнулися Toyota, тролейбус та автобус, є постраждалі – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Аварія сталася 23 серпня на проспекті Героїв Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

За даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус. Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих шпиталізували.

Відео: телеграм-канал «monitor1654»

На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та патрульні.

ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області
ДТП в Харькове
Фото: ГУНП в Харківській області

«Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини автопригоди встановлюються», – уточнили правоохоронці.

Читайте також: У Харкові пустили додаткові маршрути громадського транспорту – мерія

Автор: Вікторія Яковенко
У Харкові зіткнулися Toyota, тролейбус та автобус, є постраждалі – поліція
