У Харкові зіткнулися Toyota, тролейбус та автобус, є постраждалі – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
Аварія сталася 23 серпня на проспекті Героїв Харкова, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, зіткнулися автомобіль Toyota, тролейбус та автобус. Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина. Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих шпиталізували.
Відео: телеграм-канал «monitor1654»
На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група та патрульні.
«Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини автопригоди встановлюються», – уточнили правоохоронці.
Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2025 в 17:36
