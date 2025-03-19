Некоторых абонентов в Харькове освободили от уплаты коммуналки: кого касается

В Харькове потребители, предоставлявшие помещение для проведения волонтерской и благотворительной деятельности, не будут платить за коммунальные услуги.

Такое решение сегодня, 19 марта, принял исполнительный комитет Харьковского горсовета.

«Согласно решению, коммунальные предприятия города прекратят взимание платы за теплоснабжение, водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов для таких помещений за период с апреля 2022 по декабрь 2024 года, в зависимости от времени их использования для помощи населению», — объяснили в мэрии.

Там добавили, что исполком рекомендовал и поставщикам коммунальных услуг других форм собственности принять аналогичное решение.