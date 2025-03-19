Некоторых абонентов в Харькове освободили от уплаты коммуналки: кого касается
В Харькове потребители, предоставлявшие помещение для проведения волонтерской и благотворительной деятельности, не будут платить за коммунальные услуги.
Такое решение сегодня, 19 марта, принял исполнительный комитет Харьковского горсовета.
«Согласно решению, коммунальные предприятия города прекратят взимание платы за теплоснабжение, водоснабжение, водоотвод и вывоз бытовых отходов для таких помещений за период с апреля 2022 по декабрь 2024 года, в зависимости от времени их использования для помощи населению», — объяснили в мэрии.
Там добавили, что исполком рекомендовал и поставщикам коммунальных услуг других форм собственности принять аналогичное решение.
Читайте также: Кабмин запретил взимать долги за коммуналку: кого касается решение
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: исполком, коммуналка, міськрада, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Некоторых абонентов в Харькове освободили от уплаты коммуналки: кого касается»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове потребители, предоставлявшие помещение для проведения волонтерской и благотворительной деятельности, не будут платить за коммунальные услуги.".