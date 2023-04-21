Кабмин запретил взимать долги за коммуналку: кого касается решение
Кабмин принял постановление, которое запрещает взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованную после 24 февраля 2022 года, с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Минреинтеграции.
«Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы с работы по лечению, обучению, прохождению военной службы», — разъясняют в министерстве.
Как рассказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, это постановление будет действовать до конца военного положения.
«Одновременно одобряем проект закона о компенсации убытков предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории. Вскоре мы освободим все наши земли, а потому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени», — добавил глава правительства.
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Также Шмыгаль напомнил, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение цен на газ, тепло и горячую воду.
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2023 в 20:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кабмин принял постановление, которое запрещает взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, образованную после 24 февраля 2022 года, с внутренне перемещенных лиц, выехавших с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.".