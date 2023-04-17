2,5 миллиарда гривен выплатили с начала года ВПЛ на Харьковщине — Синегубов

С начала года в Харьковской области помощь на проживание начислили 280 тысячам семей на сумму 2,5 миллиарда гривен. Также люди в статусе ВПЛ получают материальную помощь на лечение.

Об этом начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал по итогам выездного заседания межфракционного депутатского объединения «ВПЛ Украины».

Также Синегубов сообщил, что на Харьковщине на сегодня проживают около 470 тысяч внутренне перемещенных лиц. Им оказывают гуманитарную и денежную помощь. Также всех, кто в этом нуждается, обеспечивают временным жильем.

«На заседании обсудили вопросы проживания, возможности психологической помощи пострадавшим от войны, а также организацию образовательного процесса и качественное предоставление медицинских услуг», — добавил глава ХОВА.