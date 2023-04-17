Live
  • Понеділок 17.04.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.42
    • 🟢

2,5 мільярда гривень допомоги виплатили цьогоріч ВПО на Харківщині – Синєгубов

Суспільство 21:55   17.04.2023
Олена Нагорна
2,5 мільярда гривень допомоги виплатили цьогоріч ВПО на Харківщині – Синєгубов

З початку року в Харківській області допомогу на проживання нарахували 280 тисячам сімей на суму 2,5 мільярда гривень. Також люди в статусі ВПО отримують матеріальну допомогу на лікування.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів за підсумками виїзного засідання міжфракційного депутатського об’єднання “ВПО України”.

Також Синєгубов повідомив, що на Харківщині на сьогодні проживає близько 470 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Їм надають гуманітарну та грошову допомогу. Також усіх, хто цього потребує, забезпечують тимчасовим житлом.

“На засіданні обговорили питання проживання, можливості психологічної допомоги постраждалим від війни, а також організацію освітнього процесу та якісне надання медичних послуг”, – додав голова ХОВА.

Читайте також: Як отримувати 2 тисячі ВПО, які змінили місце реєстрації через «Дію»

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

22:26
Сотні випадків коронавірусу та один – грипу виявили в Харкові за тиждень
21:55
2,5 мільярда гривень допомоги виплатили цьогоріч ВПО на Харківщині – Синєгубов
21:29
“Жодної позиції не втрачено”, – командир харківської ТрО з Бахмута (відео)
20:19
Чорний дим у районі Чугуєва: у ДСНС розповіли, що сталося (фото)
19:49
Копи зупиняли рух у центрі Харкова, щоб не постраждав Кексик (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «2,5 мільярда гривень допомоги виплатили цьогоріч ВПО на Харківщині – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2023 в 21:55;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року в Харківській області допомогу на проживання нарахували 280 тисячам сімей на суму 2,5 мільярда гривень. Також люди в статусі ВПО отримують матеріальну допомогу на лікування.".