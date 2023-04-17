2,5 мільярда гривень допомоги виплатили цьогоріч ВПО на Харківщині – Синєгубов

З початку року в Харківській області допомогу на проживання нарахували 280 тисячам сімей на суму 2,5 мільярда гривень. Також люди в статусі ВПО отримують матеріальну допомогу на лікування.

Про це начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів за підсумками виїзного засідання міжфракційного депутатського об’єднання “ВПО України”.

Також Синєгубов повідомив, що на Харківщині на сьогодні проживає близько 470 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Їм надають гуманітарну та грошову допомогу. Також усіх, хто цього потребує, забезпечують тимчасовим житлом.

“На засіданні обговорили питання проживання, можливості психологічної допомоги постраждалим від війни, а також організацію освітнього процесу та якісне надання медичних послуг”, – додав голова ХОВА.