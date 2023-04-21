Кабмін заборонив стягувати борги за комуналку: кого стосується рішення
Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року, з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті Мінреінтеграції.
“Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їхню відсутність у будинку. Це перш за все довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи щодо лікування, навчання, проходження військової служби”, – пояснюють в міністерстві.
Як розповів під час засідання уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ця постанова діятиме до кінця воєнного стану.
“Одночасно схвалюємо проєкт закону про компенсацію збитків підприємствам, які постачають електрику, газ, воду і тепло в прифронтові чи тимчасово окуповані території. Незабаром ми звільнимо всі наші землі, а тому важливо зараз зберегти спроможність роботи критичної інфраструктури в умовах воєнного часу”, – додав голова уряду.
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Також Шмигаль нагадав, що в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення цін на газ, тепло та гарячу воду.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 20:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє стягувати заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року, з внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії.".