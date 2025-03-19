Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)

Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед 197 захисників, які сьогодні повернулися в Україну з російського полону, – четверо мешканців Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них двоє мешканців Харківського району, один – Чугуївського та один – Лозівського.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, з неволі визволили 175 захисників у ході обміну та 22 важкопоранених воїнів у ході спеціальних заходів поза обмінами.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому та до своїх побратимів повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та четверо з ТрО), ВМС (11), нацгвардійці (вісім, у тому числі троє з «Азова»), а також троє прикордонників.

Військовослужбовці обороняли Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – восьмеро, Херсонщину – п’ятеро, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Серед врятованих із російської неволі – 166 рядових та сержантів та дев’ятеро офіцерів.

Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими