Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)
Серед 197 захисників, які сьогодні повернулися в Україну з російського полону, – четверо мешканців Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед них двоє мешканців Харківського району, один – Чугуївського та один – Лозівського.
Як повідомляв президент Володимир Зеленський, з неволі визволили 175 захисників у ході обміну та 22 важкопоранених воїнів у ході спеціальних заходів поза обмінами.
За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому та до своїх побратимів повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та четверо з ТрО), ВМС (11), нацгвардійці (вісім, у тому числі троє з «Азова»), а також троє прикордонників.
Військовослужбовці обороняли Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – восьмеро, Херсонщину – п’ятеро, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.
Серед врятованих із російської неволі – 166 рядових та сержантів та дев’ятеро офіцерів.
Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
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- Категорії: Політика, Світ, Україна, Харків; Теги: защитники, новини Харкова, обмен пленными, Олег Синегубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 17:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 197 захисників, які сьогодні повернулися в Україну з російського полону, – четверо мешканців Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".