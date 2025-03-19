Live
  • Ср 19.03.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.35

Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)

Політика 17:24   19.03.2025
Олена Нагорна
Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео) Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед 197 захисників, які сьогодні повернулися в Україну з російського полону, – четверо мешканців Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед них двоє мешканців Харківського району, один – Чугуївського та один – Лозівського.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, з неволі визволили 175 захисників у ході обміну та 22 важкопоранених воїнів у ході спеціальних заходів поза обмінами.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому та до своїх побратимів повертаються воїни ЗСУ (таких 149 та четверо з ТрО), ВМС (11), нацгвардійці (вісім, у тому числі троє з «Азова»), а також троє прикордонників.

Військовослужбовці обороняли Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці “Азовсталі” – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – восьмеро, Херсонщину – п’ятеро, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

Серед врятованих із російської неволі – 166 рядових та сержантів та дев’ятеро офіцерів.

Відео: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Читайте також: Коваленко: СОУ стримують РФ біля Западного та Дворічної, проте є «але»

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Ще один будинок відновлюють на Північній Салтівці: у мерії показали фото
Ще один будинок відновлюють на Північній Салтівці: у мерії показали фото
19.03.2025, 18:16
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 18 березня: яке свято та день в історії
18.03.2025, 06:00
Зелена карта в Україні: що змінилося у 2025 році
Зелена карта в Україні: що змінилося у 2025 році
19.03.2025, 17:48
Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)
Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)
19.03.2025, 17:24
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
17.03.2025, 21:27
Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
19.03.2025, 16:48

Новини за темою:

17:04
Футбольний клуб відродили в Харкові: кого кличуть на безплатні тренування 📹
15:12
25 українців повернулися додому з полону РФ, серед них – захисники Харківщини
21:05
Зеленський зустрівся з оборонцями Куп’янська, щоб нагородити їх
13:35
Навчання воїнів Харківщини: у ХОВА розповіли, які витрати компенсують
07:50
95 українських воїнів повернулися додому з полону РФ: є захисники Харківщини

Ви читали новину: «Четверо жителів Харківщини повернулися в Україну з російського полону (відео)»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 17:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 197 захисників, які сьогодні повернулися в Україну з російського полону, – четверо мешканців Харківщини, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".