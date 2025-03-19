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Четверо жителей Харьковщины вернулись в Украину из российского плена (видео)

Мир 17:24   19.03.2025
Елена Нагорная
Четверо жителей Харьковщины вернулись в Украину из российского плена (видео) Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Среди 197 защитников, которые сегодня вернулись в Украину из российского плена, — четверо жителей Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди них двое жителей Харьковского района, один — Чугуевского и один — Лозовского.

Как сообщал президент Владимир Зеленский, из неволи освободили 175 защитников в ходе обмена и 22 тяжелораненых воинов в ходе специальных мероприятий вне обменов.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой и к своим побратимам возвращаются воины ВСУ (таких 149 и четверо из ТрО), ВМС (11), нацгвардейцы (восемь, в том числе трое из «Азова»), а также трое пограничников.

Военнослужащие обороняли Мариуполь — 31 (в т.ч. защитники «Азовстали» — 18), Донетчину — 74, Луганщину — 39, Харьковскую область — восемь, Херсонщину — пять, по двое — Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине. Трое из освобожденных находились в РФ под так называемым «следствием».

Среди спасенных из российской неволи — 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.

Видео: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 17:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 197 защитников, которые сегодня вернулись в Украину из российского плена, — четверо жителей Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".