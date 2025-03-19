Четверо жителей Харьковщины вернулись в Украину из российского плена (видео)
Среди 197 защитников, которые сегодня вернулись в Украину из российского плена, — четверо жителей Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Среди них двое жителей Харьковского района, один — Чугуевского и один — Лозовского.
Как сообщал президент Владимир Зеленский, из неволи освободили 175 защитников в ходе обмена и 22 тяжелораненых воинов в ходе специальных мероприятий вне обменов.
По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, домой и к своим побратимам возвращаются воины ВСУ (таких 149 и четверо из ТрО), ВМС (11), нацгвардейцы (восемь, в том числе трое из «Азова»), а также трое пограничников.
Военнослужащие обороняли Мариуполь — 31 (в т.ч. защитники «Азовстали» — 18), Донетчину — 74, Луганщину — 39, Харьковскую область — восемь, Херсонщину — пять, по двое — Николаевскую, Запорожскую, Сумскую области, участвовали в боевых действиях на Курщине. Трое из освобожденных находились в РФ под так называемым «следствием».
Среди спасенных из российской неволи — 166 рядовых и сержантов и девять офицеров.
Видео: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
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- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 17:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Среди 197 защитников, которые сегодня вернулись в Украину из российского плена, — четверо жителей Харьковщины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".