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Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:48   19.03.2025
Вікторія Яковенко
Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції українських підрозділів поблизу Дворічної. Бій триває дотепер.

На Куп’янському напрямку окупанти також здійснили одну атаку поблизу Загризового.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало селище Відродженівське Харківської області.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 64», – додали у Генштабі.

Читайте також: «Один із найбільших обмінів». Додому повернулись і захисники Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 16:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".