Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції українських підрозділів поблизу Дворічної. Бій триває дотепер.

На Куп’янському напрямку окупанти також здійснили одну атаку поблизу Загризового.

Внаслідок ворожих обстрілів постраждало селище Відродженівське Харківської області.

«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 64», – додали у Генштабі.