Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Харківському напрямку супротивник один раз атакував позиції українських підрозділів поблизу Дворічної. Бій триває дотепер.
На Куп’янському напрямку окупанти також здійснили одну атаку поблизу Загризового.
Внаслідок ворожих обстрілів постраждало селище Відродженівське Харківської області.
«Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. Сили оборони вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 64», – додали у Генштабі.
Читайте також: «Один із найбільших обмінів». Додому повернулись і захисники Харківщини
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Де атакували ЗС РФ впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2025 в 16:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуації на Харківському та Куп’янському напрямках повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".