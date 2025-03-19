Где атаковали ВС РФ в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Двуречной. Бой продолжается до сих пор.

На Купянском направлении оккупанты также совершили одну атаку вблизи Загрызово.

В результате вражеских обстрелов пострадал поселок Возрожденовское Харьковской области.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На сейчас общее количество боевых столкновений составляет 64», — добавили в Генштабе.