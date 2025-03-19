Где атаковали ВС РФ в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Двуречной. Бой продолжается до сих пор.
На Купянском направлении оккупанты также совершили одну атаку вблизи Загрызово.
В результате вражеских обстрелов пострадал поселок Возрожденовское Харьковской области.
«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На сейчас общее количество боевых столкновений составляет 64», — добавили в Генштабе.
Читайте также: «Один из самых больших обменов». Домой вернулись и защитники Харьковщины
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где атаковали ВС РФ в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".