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Где атаковали ВС РФ в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:48   19.03.2025
Виктория Яковенко
Где атаковали ВС РФ в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении противник один раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Двуречной. Бой продолжается до сих пор.

На Купянском направлении оккупанты также совершили одну атаку вблизи Загрызово.

В результате вражеских обстрелов пострадал поселок Возрожденовское Харьковской области.

«Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории. На сейчас общее количество боевых столкновений составляет 64», — добавили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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19.03.2025, 16:48

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  • • Дата публикации материала: 19 марта 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском и Купянском направлениях сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".