Как россиянам удалось создать еще один плацдарм на Купянщине: анализ DeepState

Россиянам удалось образовать еще один плацдарм на западном берегу реки Оскол — в районе села Красное Первое Купянского района. Пехота РФ пытается закрепиться на высотах восточнее населенного пункта.

Об этом пишет проект DeepState. По данным аналитиков, образовать новый плацдарм на Купянщине противник смог несмотря на «в определенной степени стабилизацию» по линии Фиголевка-Двуречная-Западное.

«После вытеснения россиян из Фиголевки украинские военные успешно ликвидируют их при попытках продвинуться и восстановить контроль над селом, — отметили аналитики. — Подобное происходит и по всей линии образованных плацдармов. Противник пытается просачиваться небольшими группами пехоты через оборонные порядки СОУ, но в большинстве случаев наталкивается на поражение и уничтожение».

Теперь в том районе оккупанты будут пытаться полностью занять село Тополи и закрепиться в нем, прогнозируют в DeepState.

Напомним, в ночь на 20 марта проект DeepState проинформировал, что военные РФ продвинулись в районе села Красное Первое Купянского района.