Як росіянам вдалося створити ще один плацдарм на Куп’янщині – аналіз DeepState
Росіянам вдалося створити ще один плацдарм на західному березі річки Оскіл – у районі села Красне Перше Куп’янського району Харківської області. Піхота РФ намагається закріпитися на висотах на схід від населеного пункту.
Про це пише проєкт DeepState. За даними аналітиків, утворити новий плацдарм на Куп’янщині супротивник зміг попри “певною мірою стабілізацію” по лінії Фиголівка-Дворічна-Западне.
“Після витіснення росіян з Фиголівки українські військові успішно ліквідовують їх при спробах просунутися та відновити контроль над селом, – зазначили аналітики. – Подібне відбувається і по всій лінії утворених плацдармів. Противник намагається просочуватися невеликими групами піхоти через оборонні порядки СОУ, але в більшості випадків наштовхується на ураження і знищення”.
Тепер у тому районі окупанти намагатимуться повністю зайняти село Тополі та закріпитись у ньому, прогнозують у DeepState.
Нагадаємо, у ніч проти 20 березня проєкт DeepState поінформував, що військові РФ просунулися в районі села Красне Перше Куп’янського району.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: DeepState, двуречная, куп'янск, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 19:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіянам вдалося створити ще один плацдарм на західному березі річки Оскіл – у районі села Красне Перше Куп’янського району".