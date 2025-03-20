Live
  • Чт 20.03.2025
  • Харків  +7°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.32

Як росіянам вдалося створити ще один плацдарм на Куп’янщині – аналіз DeepState

Фронт 19:15   20.03.2025
Олена Нагорна
Як росіянам вдалося створити ще один плацдарм на Куп’янщині – аналіз DeepState Карта DeepState

Росіянам вдалося створити ще один плацдарм на західному березі річки Оскіл – у районі села Красне Перше Куп’янського району Харківської області. Піхота РФ намагається закріпитися на висотах на схід від населеного пункту.

Про це пише проєкт DeepState. За даними аналітиків, утворити новий плацдарм на Куп’янщині супротивник зміг попри “певною мірою стабілізацію” по лінії Фиголівка-Дворічна-Западне.

“Після витіснення росіян з Фиголівки українські військові успішно ліквідовують їх при спробах просунутися та відновити контроль над селом, – зазначили аналітики. – Подібне відбувається і по всій лінії утворених плацдармів. Противник намагається просочуватися невеликими групами піхоти через оборонні порядки СОУ, але в більшості випадків наштовхується на ураження і знищення”.

Тепер у тому районі окупанти намагатимуться повністю зайняти село Тополі та закріпитись у ньому, прогнозують у DeepState.

Нагадаємо, у ніч проти 20 березня проєкт DeepState поінформував, що військові РФ просунулися в районі села Красне Перше Куп’янського району.

Читайте також: Машовець: РФ використала ситуацію на повну, на Куп’янщині – нові плацдарми

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Масштаби руйнувань жахають» – Беседін показав Куп’янськ після 31 КАБу (відео)
«Масштаби руйнувань жахають» – Беседін показав Куп’янськ після 31 КАБу (відео)
20.03.2025, 20:30
Машовець: РФ використала ситуацію на повну, на Куп’янщині – нові плацдарми
Машовець: РФ використала ситуацію на повну, на Куп’янщині – нові плацдарми
20.03.2025, 10:19
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
20.03.2025, 14:27
Харків’яни віддали незнайомцю електроніки на 120 тис. грн і заявили в поліцію
Харків’яни віддали незнайомцю електроніки на 120 тис. грн і заявили в поліцію
20.03.2025, 19:45
Як росіянам вдалося створити ще один плацдарм на Куп’янщині – аналіз DeepState
Як росіянам вдалося створити ще один плацдарм на Куп’янщині – аналіз DeepState
20.03.2025, 19:15
Загострення ситуації в Куп’янську: Синєгубов провів нараду з місцевою владою
Загострення ситуації в Куп’янську: Синєгубов провів нараду з місцевою владою
20.03.2025, 18:32

Новини за темою:

14:50
«Зелена» зона розширилась на півночі Харківщини – DeepState оновив карти
12:52
«Ситуація покращується» – DeepState детально про обстановку на Куп’янщині
23:05
СОУ відкинули російських військових від Куп’янська на Харківщині – DeepState
13:46
Перепливати Оскіл на Харківщині росіяни вже намагаються на дощечках – 3 ОШБр
16:54
DeepState: ворог створив ще один плацдарм на березі Осколу, де просунулась РФ

Ви читали новину: «Як росіянам вдалося створити ще один плацдарм на Куп’янщині – аналіз DeepState»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 19:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіянам вдалося створити ще один плацдарм на західному березі річки Оскіл – у районі села Красне Перше Куп’янського району".