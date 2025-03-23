Ворог просунувся в прикордонні на Харківщині – DeepState

Аналітики проєкту “DeepState” оновили карту фронту, повідомивши про просування окупантів у районі двох населених пунктів на Харківщині.

Йдеться про прикордонне село Тополі – на правому березі Осколу в Куп’янському районі. А також – район села Кам’янка, що знаходиться неподалік, також на правому березі річки.

Раніше DeepState повідомляв, що росіяни створили ще один плацдарм на Осколі – в районі села Красне Перше. За даними аналітиків, російська піхота намагається закріпитися на висотах на схід від цього населеного пункту. Це сталося після витіснення СОУ супротивника з Фиголівки.

Оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець зазначив, що росіяни використовують тактику “дрібних штурмових груп”, що діють одночасно на порівняно широкому фронті. Мета – створити низку дрібних плацдармів і об’єднати їх згодом у великий. Якщо це вдасться, то суттєво ускладнить роботу захисникам. Однак поки що всі успіхи обмежуються саме дрібними плацдармами, де групи ворога методично знищуються ЗСУ.