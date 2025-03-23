Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW
Повідомлення блогерів-окупантів зібрав Інститут вивчення війни (ISW). Росіяни 22 березня писали про успіхи Сил оборони на півночі від Куп’янська та в районі Борової.
“Російський військовий блогер заявив, що українські війська нещодавно просунулися в районі Западного (північніше Куп’янська)”, – поінформував Інститут вивчення війни.
Також загарбники поскаржилися, що Сили оборони витіснили їх із села Надія та просунулися у районі Зеленого Гаю – на сході від Борової.
Обидва ці твердження росіян поки що не підтверджені кадрами з геолокацією. Втім, про успіхи Сил оборони на Борівському напрямку ISW уже інформував раніше. А в районі Западного на мапі DeepState з’явилася звільнена від окупантів територія.
Російські війська також продовжили наступальні операції на Куп’янському напрямку 22 березня, але, за даними Інституту вивчення війни, не просунулися.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, війна, контратака, купянское направление, новини Харкова, освободили;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 08:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення блогерів-окупантів зібрав Інститут вивчення війни (ISW). Росіяни 22 березня писали про успіхи Сил оборони на півночі від Куп’янська та в районі Борової".