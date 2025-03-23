Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW

Повідомлення блогерів-окупантів зібрав Інститут вивчення війни (ISW). Росіяни 22 березня писали про успіхи Сил оборони на півночі від Куп’янська та в районі Борової.

“Російський військовий блогер заявив, що українські війська нещодавно просунулися в районі Западного (північніше Куп’янська)”, – поінформував Інститут вивчення війни.

Також загарбники поскаржилися, що Сили оборони витіснили їх із села Надія та просунулися у районі Зеленого Гаю – на сході від Борової.

Обидва ці твердження росіян поки що не підтверджені кадрами з геолокацією. Втім, про успіхи Сил оборони на Борівському напрямку ISW уже інформував раніше. А в районі Западного на мапі DeepState з’явилася звільнена від окупантів територія.

Російські війська також продовжили наступальні операції на Куп’янському напрямку 22 березня, але, за даними Інституту вивчення війни, не просунулися.