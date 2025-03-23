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Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW

Фронт 08:12   23.03.2025
Оксана Горун
Росіяни скаржаться на просування СОУ на Харківщині: дані ISW Ілюстрація: мапа DeepState

Повідомлення блогерів-окупантів зібрав Інститут вивчення війни (ISW). Росіяни 22 березня писали про успіхи Сил оборони на півночі від Куп’янська та в районі Борової.

“Російський військовий блогер заявив, що українські війська нещодавно просунулися в районі Западного (північніше Куп’янська)”, – поінформував Інститут вивчення війни.

Також загарбники поскаржилися, що Сили оборони витіснили їх із села Надія та просунулися у районі Зеленого Гаю – на сході від Борової.

Зелений Гай в Харківській області
Ілюстрація: мапа DeepState

Обидва ці твердження росіян поки що не підтверджені кадрами з геолокацією. Втім, про успіхи Сил оборони на Борівському напрямку ISW уже інформував раніше. А в районі Западного на мапі DeepState з’явилася звільнена від окупантів територія.

Російські війська також продовжили наступальні операції на Куп’янському напрямку 22 березня, але, за даними Інституту вивчення війни, не просунулися.

Читайте також: РФ знищує Куп’янськ, ризики наступу на півночі Харківщини: огляд фронту

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 08:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення блогерів-окупантів зібрав Інститут вивчення війни (ISW). Росіяни 22 березня писали про успіхи Сил оборони на півночі від Куп’янська та в районі Борової".