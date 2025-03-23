Россияне жалуются на продвижения СОУ на Харьковщине: данные ISW

Сообщения блогеров-оккупантов собрал Институт изучения войны (ISW). Россияне 22 марта писали об успехах Сил обороны на севере от Купянска и в районе Боровой.

«Российский военный блогер заявил, что украинские войска недавно продвинулись в районе Западного (севернее Купянска)», — проинформировал Институт изучения войны.

Также захватчики пожаловались, что Силы обороны вытеснили их из села Надия и продвинулись в районе Зеленого Гая — на востоке от Боровой.

Оба эти утверждения россиян пока не подтверждены кадрами с геолокацией. Впрочем, об успехах Сил обороны на Боровском направлении ISW уже информировал ранее. А в районе Западного на карте DeepState появилась освобожденная от оккупантов территория.

Российские войска также продолжили наступательные операции на Купянском направлении 22 марта, но, по данным Института изучения войны, не продвинулись.