Россияне жалуются на продвижения СОУ на Харьковщине: данные ISW
Сообщения блогеров-оккупантов собрал Институт изучения войны (ISW). Россияне 22 марта писали об успехах Сил обороны на севере от Купянска и в районе Боровой.
«Российский военный блогер заявил, что украинские войска недавно продвинулись в районе Западного (севернее Купянска)», — проинформировал Институт изучения войны.
Также захватчики пожаловались, что Силы обороны вытеснили их из села Надия и продвинулись в районе Зеленого Гая — на востоке от Боровой.
Оба эти утверждения россиян пока не подтверждены кадрами с геолокацией. Впрочем, об успехах Сил обороны на Боровском направлении ISW уже информировал ранее. А в районе Западного на карте DeepState появилась освобожденная от оккупантов территория.
Российские войска также продолжили наступательные операции на Купянском направлении 22 марта, но, по данным Института изучения войны, не продвинулись.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, контратака, купянское направление, новости Харькова, освободили;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения блогеров-оккупантов собрал Институт изучения войны (ISW). Россияне 22 марта писали об успехах Сил обороны на севере от Купянска и в районе Боровой".