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Россияне жалуются на продвижения СОУ на Харьковщине: данные ISW

Фронт 08:12   23.03.2025
Оксана Горун
Россияне жалуются на продвижения СОУ на Харьковщине: данные ISW Иллюстрация: карта DeepState

Сообщения блогеров-оккупантов собрал Институт изучения войны (ISW). Россияне 22 марта писали об успехах Сил обороны на севере от Купянска и в районе Боровой.

«Российский военный блогер заявил, что украинские войска недавно продвинулись в районе Западного (севернее Купянска)», — проинформировал Институт изучения войны.

Также захватчики пожаловались, что Силы обороны вытеснили их из села Надия и продвинулись в районе Зеленого Гая — на востоке от Боровой.

Зеленый Гай в Харьковской области
Иллюстрация: карта DeepState

Оба эти утверждения россиян пока не подтверждены кадрами с геолокацией. Впрочем, об успехах Сил обороны на Боровском направлении ISW уже информировал ранее. А в районе Западного на карте DeepState появилась освобожденная от оккупантов территория.

Российские войска также продолжили наступательные операции на Купянском направлении 22 марта, но, по данным Института изучения войны, не продвинулись.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения блогеров-оккупантов собрал Институт изучения войны (ISW). Россияне 22 марта писали об успехах Сил обороны на севере от Купянска и в районе Боровой".