РФ уничтожает Купянск, риски наступления на севере Харьковщины: обзор фронта

Оккупанты создают ряд «малых плацдармов» на правом берегу Оскола, однако объединить их не могут из-за противодействия Сил обороны. Враг «стирает» уже второй город на Харьковщине — Купянск. Президент Владимир Зеленский и начальник ХОВА Олег Синегубов заговорили о возможном усилении наступлений россиян на севере Харьковщины. Активизировались бои в районе Волчанска. В Белгородской области паника из-за якобы прорыва границы. О главных событиях войны в Харьковской области за неделю — в обзоре МГ «Объектив».

В течение недели на Харьковщине продолжались бои вблизи Купянска, Двуречной и в направлении на Боровую. По данным Генштаба ВСУ, враг активизировался на Волчанском направлении: в один из дней там зафиксировали десяток боев, чего не было в течение длительного времени. Военные аналитики информировали об успехах как Сил обороны, так и оккупантов. По сообщениям Института изучения войны, СОУ вернули часть утраченных ранее территорий на востоке от Боровой. В то же время проект DeepState сообщал о продвижении армии РФ в районе Красного Первого к северу от Двуречной. Соответственно, образовался еще один плацдарм оккупантов — между теми, которые уже существовали вблизи Новомлинска и села Тополи.

ТАКТИКА «МАЛЫХ ПЛАЦДАРМОВ»: СОУ НЕ ДАЮТ ВРАГУ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ

По данным DeepState, сейчас российская пехота на Купянщине пытается закрепиться на высотах к востоку от села Красное Первое. Это произошло после вытеснения СОУ противника из Фиголевки. Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец отметил, что россияне используют тактику «мелких штурмовых групп», действующих одновременно на сравнительно широком фронте. Цель — создать ряд мелких плацдармов и объединить их впоследствии в большой. Если это удастся, то существенно усложнит работу защитников. Однако пока все успехи ограничиваются именно мелкими плацдармами, где группы врага методично уничтожаются ВСУ.

Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес»

Если говорить о Двуречной, то ситуация чрезвычайно сложная, противник пытается расширять плацдарм, наращивать свои усилия. Именно на правом берегу ведутся сложные активные бои, которые направлены на одно: блокировать врага максимально, не дать возможности ему расширять плацдарм. И на перспективу, конечно, рассматривается возможность после блокирования противника выбить его из тех районов, которые для нас являются наиболее приоритетными.

РОССИЯНЕ «СТИРАЮТ» УЖЕ ВТОРОЙ ГОРОД НА ХАРЬКОВЩИНЕ

Плацдарм на правом берегу Оскола захватчикам очевидно нужен для захвата или окружения Купянска. Об этом неоднократно предупреждали как украинские, так и международные аналитики. От достижения этой цели россияне далеки. Поэтому применяют к городу, который им не дается, ту же тактику, которую в Украине уже видели неоднократно — в Бахмуте, Авдеевке, Угледаре и других населенных пунктах, которые по терминологии врага «освободили», а на самом деле уничтожили до основания. Купянск сейчас стал вторым городом на Харьковщине, который россияне «стирают» сокрушительными обстрелами. Первым был Волчанск. Его оккупанты превратили в сплошные руины, но захватить не смогли. На этой неделе тактика «освобождения» Купянска проявилась в полной мере. В ход пошли массированные бомбардировки.

Андрей Канашевич, начальник Купянской РВА

Это была одна из самых массированных атак за последнее время. Более 30 КАБов прилетело по Купянску и прилегающим территориям. Есть существенные разрушения частного жилья, есть разрушения, к сожалению, объекта критической инфраструктуры, в результате чего сейчас в 12 населенных пунктах Купянской и Кондрашевской громад отсутствует свет. Сейчас проводятся работы по восстановлению, по оценке масштаба последствий обстрела КАБами. У нас, к сожалению, есть два погибших человека: вчера погиб мужчина 1972 года рождения, сегодня утром из-под завалов собственного частного дома деблокировали тело женщины 1939 года рождения. Четыре человека ранены в результате всех обстрелов, которые происходили вчера. Потому что не только КАБы, а вчера прилетали и FPV-дроны, и артиллерия работала по городу Купянск.

Андрей Беседин, начальник Купянской ГВА

Мы видим переговоры, мы видим заявления об определенных договоренностях и мы видим, что происходит. Я сейчас говорю о России, о Путине. Он говорит, что готов к перемирию, он говорит, что готов прекратить обстрелы, в том числе критической инфраструктуры. И наносит террористические акты, уничтожая, фактически, полгорода.

Всего с начала марта, по данным Беседина, в Купянске зафиксировали более 3 тысяч обстрелов. Только КАБов насчитали 56, а FPV-дроны и «Молнии» летают постоянно, атакуя гражданские авто, «скорые» и спецтехнику. На этой неделе от такой атаки погибла сотрудница КП «Коммунальщик», 46-летняя Наталья Григорова. В РВА отмечают: единственное, что может спасти жизнь в таких условиях, — это эвакуация. Но даже призывая людей эвакуироваться, продолжают восстанавливать то, что еще можно восстановить.

Андрей Канашевич, начальник Купянской РВА

Удалось в нескольких населенных пунктах восстановить электроснабжение. И эти работы продолжаются, я думаю, что в ближайшее время, но все равно на это потребуется несколько дней, электроснабжение будет восстановлено и все населенные пункты будут со светом. Конечно, если не будет вновь повторных ударов и не будет атак по критической инфраструктуре, как сейчас. Буквально две минуты назад, снова поступают сообщения о том, что враг применял авиацию и пуски осуществлял КАБов в направлении города Купянск.

МОГУТ СНОВА ПОЙТИ «НА ХАРЬКОВ»?

На фоне отступления Сил обороны из российской Суджи руководство страны и Харьковской области на этой неделе сделало ряд тревожных заявлений о дальнейших планах врага.

Владимир Зеленский, президент Украины

Путин хочет сделать несколько наступательных действий. Как мы сказали, на Запорожском, на востоке продолжить, на Харьковском, на Сумском направлениях. Он будет пробовать это делать. Для чего? Для того, чтобы максимально давить на Украину. Когда это будет происходить? Поверьте мне, он будет пробовать это делать в ближайшие месяцы. Так оно будет происходить. Он будет хотеть идти вперед, максимально зайти на нашу территорию.

Олег Синегубов, начальник ХОВА

Когда началась Курская операция, конечно, она на себя оттянула все эти попытки врага. То есть интенсивность атак врага значительно уменьшилась. Четко понимаем, что враг накопил силы по северу нашей территории. Я скажу так, мы должны быть готовы, что часть из них враг направит нам на север, в том числе. Возможно, и на Купянское направление, а, возможно, и на Изюмское. Мы четко понимаем, что он не избавился от идей захватить наши территории. И, конечно, что он, скорее всего, будет применять дополнительные силы в противовес позициям наших военных.

На фоне этих заявлений в течение недели Генштаб ВСУ сообщал об активизации боев в районе Волчанска. Так, 19 марта в сводке за сутки ГШ дал информацию о десяти атаках врага на этом направлении.

«Днепр», военный 57-й ОМБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко

Линия фронта действительно проходит по самому городу Волчанск. Город, к сожалению, почти полностью разрушен. Он собой представляет обломки зданий, оборудованные позиции, то есть бои идут за отдельные укрепрайоны и точки. Мы пытаемся отражать штурмовые действия противника. Противник пытается захватить админздания, дорожные развязки, даже подземные коммуникации, которые можно использовать как опорные пункты.

Однако пока ни о каком «наступлении на Харьков» речь не идет. «Ситуация без изменений», — высказался по этому поводу руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

НЕСПОКОЙНО НА БЕЛГОРОДЩИНЕ

Пока же в Украине обсуждали, куда будут наступать россияне, в самой России паниковали из-за прорыва ВСУ на Белгородщину. Соответствующие сообщения во вражеских Telegram-каналах появились в середине недели. Речь шла о событиях вблизи поселка Красная Яруга, недалеко от границы к востоку от Сумской области и к северу от Харьковской. Россияне объявили об эвакуации населения из Краснояружского района. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на дорогах, идущих к границе с районом, дежурят гаишники, чтобы не допустить въезда туда людей. 21 марта он отмечал, что ситуация остается чрезвычайно сложной и вернуть местных домой невозможно. Что происходит, прокомментировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. По его словам, россияне подтянули к границе в Белгородской области войска, поэтому Силы обороны нивелируют угрозы для территории Украины.