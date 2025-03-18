Военный рассказал о текущих боях в Волчанске на Харьковщине (видео)
В городе Волчанск Харьковской области продолжаются бои за отдельные укрепрайоны и точки, рассказал в эфире нацмарафона «Днепр», военный 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.
«Линия фронта действительно проходит по самому городу Волчанск, — констатировал военный. — Город, к сожалению, почти полностью разрушен. Он собой представляет обломки зданий, оборудованные позиции, то есть бои идут за отдельные укрепрайоны и точки. Мы пытаемся отражать штурмовые действия противника. Противник пытается захватить админздания, дорожные развязки, даже подземные коммуникации, которые можно использовать как опорные пункты».
В городских боях защитники применяют противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие, отметил «Днепр».
«За последнее время ландшафт города Волчанск кардинально изменился. Противник постоянно использует тяжелую артиллерию, авиацию, КАБы и ФАБы, пытаясь разрушить или повредить наши позиции. Погодные условия действительно очень сильно влияют. Сегодня у нас снег, дождь, туман, которые очень сильно влияют на наши возможности использовать беспилотные летательные аппараты. Гололед не дает возможности подходить к нашим позициям технике. Размытые дороги затрудняют подвоз боеприпасов и ротацию личного состава», — добавил военный.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: бои, волчанск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 18 марта 2025 в 21:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск Харьковской области продолжаются бои за отдельные укрепрайоны и точки, рассказал в эфире нацмарафона «Днепр», военный 57-й отдельной мотопехотной бригады.".