Военный рассказал о текущих боях в Волчанске на Харьковщине (видео)

В городе Волчанск Харьковской области продолжаются бои за отдельные укрепрайоны и точки, рассказал в эфире нацмарафона «Днепр», военный 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

«Линия фронта действительно проходит по самому городу Волчанск, — констатировал военный. — Город, к сожалению, почти полностью разрушен. Он собой представляет обломки зданий, оборудованные позиции, то есть бои идут за отдельные укрепрайоны и точки. Мы пытаемся отражать штурмовые действия противника. Противник пытается захватить админздания, дорожные развязки, даже подземные коммуникации, которые можно использовать как опорные пункты».

В городских боях защитники применяют противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие, отметил «Днепр».

«За последнее время ландшафт города Волчанск кардинально изменился. Противник постоянно использует тяжелую артиллерию, авиацию, КАБы и ФАБы, пытаясь разрушить или повредить наши позиции. Погодные условия действительно очень сильно влияют. Сегодня у нас снег, дождь, туман, которые очень сильно влияют на наши возможности использовать беспилотные летательные аппараты. Гололед не дает возможности подходить к нашим позициям технике. Размытые дороги затрудняют подвоз боеприпасов и ротацию личного состава», — добавил военный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»