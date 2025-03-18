Військовий розповів про поточні бої у Вовчанську на Харківщині (відео)

У місті Вовчанськ Харківської області тривають бої за окремі укріпрайони та точки, розповів в етері нацмарафону «Дніпро», військовий 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка.

“Лінія фронту дійсно проходить по самому місту Вовчанськ, – констатував військовий. – Місто, на жаль, майже повністю зруйновано. Воно собою являє уламки будівель, обладнані позиції, тобто бої йдуть за окремі укріпрайони та точки. Ми намагаємось відбивати штурмові дії противника. Противник намагається захопити адмінбудівлі, дорожні розв’язки, навіть підземні комунікації, які можна використовувати як опорні пункти”.

У міських боях оборонці застосовують протитанкові ракетні комплекси, гранатомети та стрілецьку зброю, зазначив “Дніпро”.

“За останній час ландшафт міста Вовчанськ кардинально змінився. Противник постійно використовує важку артилерію, авіацію, КАБи та ФАБи, намагаючись зруйнувати або пошкодити наші позиції. Погодні умови дійсно дуже сильно впливають. Сьогодні в нас сніг, дощ, туман, які дуже сильно впливають на наші можливості використовувати безпілотні літальні апарати. Ожеледиця не дає можливості підходити до наших позицій техніці. Розмиті дороги ускладнюють підвезення боєприпасів та ротацію особового складу”, – додав військовий.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”