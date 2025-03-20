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Объект критической инфраструктуры повредила РФ на Харьковщине: где пропал свет

Происшествия 15:48   20.03.2025
Виктория Яковенко
Объект критической инфраструктуры повредила РФ на Харьковщине: где пропал свет Скриншот

Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил о последствиях массированной атаки РФ на Купянщину.

«Это была одна из самых больших массированных атак за последнее время. Более 30 КАБов прилетело по Купянску и прилегающих территориях. Есть существенные разрушения частного жилья, есть разрушение объекта критической инфраструктуры, в результате чего сейчас в 12 населенных пунктах Купянской и Кондрашевской громад отсутствует свет. Сейчас проводятся работы по восстановлению. В некоторых населенных пунктах либо полностью, либо частично электроснабжения возобновлено», — отметил Канашевич.

Он добавил, что уже провели совещание с коммунальщиками и главой ХОВА, где оценили последствия ударов.

«Вчера погиб мужчина 1983 года, сегодня утром из-под завалов деблокировали тело женщины 1939 года рождения. Четыре человека ранены. Вчера били и FPV-дроны и артиллерия», — сказал Канашевич.

Сейчас в Купянске фиксируют паузу. «Прилетов» с утра не было. Канашевич уточнил, что взрывы слышали где-то рядом.

По его данным, на левобережье Купянщины сейчас проживают 1520 человек, в пяти громадах, расположенных близко к линии боестолкновения, остаются примерно 6200 человек. Он еще раз призвал жителей эвакуироваться.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне Синегубов сообщил, что за несколько часов авиация ВС РФ сбросила на Купянск по меньшей мере 20 корректируемых авиабомб. По его данным, в результате авиаудара в 20:50 погиб 51-летний гражданский мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. 54-летняя женщина получила ранения, ее госпитализировали. Как проинформировали в областной прокуратуре, повреждены жилые дома, загорелся гараж. Точный тип авиационного боеприпаса устанавливается. Уже утром начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что ситуация в Купянске ухудшается. По его данным, вражеская авиация била по городу всю ночь.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 15:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире нацмарафона сообщил о последствиях массированной атаки РФ на Купянщину.".