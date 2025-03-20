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Об’єкт критичної інфраструктури пошкодила РФ на Харківщині: де зникло світло

Події 15:48   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Об’єкт критичної інфраструктури пошкодила РФ на Харківщині: де зникло світло Скриншот

Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив про наслідки масованої атаки РФ на Куп’янщину.

«Це була одна з наймасованіших атак за останній час. Понад 30 КАБів прилетіло по Куп’янську та прилеглих територіях. Є суттєві руйнування, приватного житла, є руйнування об’єкту критичної інфраструктури внаслідок чого наразі у 12 населених пунктах Куп’янської і Кіндрашівської громад відсутнє світло. Наразі проводяться роботи щодо відновлення. У деяких населених пунктах або повністю, або частково електропостачання відновлено», – зазначив Канашевич.

Він додав, що вже провели нараду з комунальниками та головою ХОВА, де оцінили наслідки ударів.

«Вчора загинув чоловік 1983 року народження, сьогодні вранці з-під завалів деблокували тіло жінки 1939 року народження. Чотири людини поранені. Вчора били і FPV-дрони та артилерія», – сказав Канашевич.

Наразі в Куп’янську фіксують «паузу». «Прильотів» від ранку не було. Канашевич уточнив, що вибухи чули десь поруч.

За його даними, на лівобережжі Куп’янщини наразі проживають 1520 осіб, у п’ятьох громадах, які розташовані близько до лінії боєзіткнення залишаються приблизно 6200 осіб. Він вкотре закликав жителів евакуюватися.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, напередодні Синєгубов повідомив, що за кілька годин авіація ЗС РФ скинула на Куп’янськ щонайменше 20 керованих авіабомб. За його даними, внаслідок авіаудару о 20:50 загинув 51-річний цивільний чоловік, його тіло деблокували з-під завалів. 54-річна жінка отримала поранення, її ушпиталили. Як поінформували в обласній прокуратурі, пошкоджені житлові будинки, спалахнув гараж. Точний тип авіаційного боєприпасу встановлюється. Вже вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що безпекова ситуація в Куп’янську погіршується. За його даними, ворожа авіація била по місту цілу ніч.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 15:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич в етері нацмарафону повідомив про наслідки масованої атаки РФ на Куп’янщину.".