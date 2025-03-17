Украинские защитники вернули территории на Боровском направлении – ISW
Об успехах ВСУ на Харьковщине проинформировали в Институте изучения войны (ISW) 17 марта.
Речь идет о Боровском направлении. Согласно опубликованным геолокационным кадрам, Силы обороны вернули потерянные ранее территории на востоке от Боровой. В свою очередь, россияне также пытались атаковать на данном направлении. Однако безуспешно.
«Российские войска наступали на северо-восток от Боровой возле Загрызово, Богуславки и Лозовой; и на запад от Боровой возле Копанок, Надежды и Новоегоровки 15 и 16 марта», – уточнили аналитики.
Штурмовали украинские позиции ВС РФ и на Купянском направлении. Атаки зафиксировали возле Кутьковки, Камянки, Петровки и Петропавловки. Но, по данным экспертов, ситуация на линии фронта осталась прежняя. Это же касается и Харьковского направления – все атаки врага на севере области ВСУ успешно отбили.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
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- • Дата публикации материала: 17 марта 2025 в 07:23;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехах ВСУ на Харьковщине проинформировали в Институте изучения войны (ISW) 17 марта.".