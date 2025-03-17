Украинские защитники вернули территории на Боровском направлении – ISW

Об успехах ВСУ на Харьковщине проинформировали в Институте изучения войны (ISW) 17 марта.

Речь идет о Боровском направлении. Согласно опубликованным геолокационным кадрам, Силы обороны вернули потерянные ранее территории на востоке от Боровой. В свою очередь, россияне также пытались атаковать на данном направлении. Однако безуспешно.

«Российские войска наступали на северо-восток от Боровой возле Загрызово, Богуславки и Лозовой; и на запад от Боровой возле Копанок, Надежды и Новоегоровки 15 и 16 марта», – уточнили аналитики.

Штурмовали украинские позиции ВС РФ и на Купянском направлении. Атаки зафиксировали возле Кутьковки, Камянки, Петровки и Петропавловки. Но, по данным экспертов, ситуация на линии фронта осталась прежняя. Это же касается и Харьковского направления – все атаки врага на севере области ВСУ успешно отбили.