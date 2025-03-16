«Интенсивность упала»: Канашевич объяснил, почему враг меньше бьет по Купянску
Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что Купянск теперь меньше обстреливается оккупантами.
По его информации, это связано, в том числе и с тем, что ЗСУ выбили врага из Голубовки и Синьковки.
«Действительно, можно отметить, что последние там несколько дней, возможно, немножко интенсивность упала, но мы понимаем, что расстояние до линии фронта, оно не такое большое и в любой момент атаки и интенсивность этих атак может быть восстановлена врагом. Поэтому понимаем и воспринимаем очень положительно те изменения, которые проходят по ЛБЗ. Но и видим, что не так далеко она все же остается, поэтому опасность, тем не менее, остается очень большая для людей и для Вооруженных сил Украины», – отметил Канашевич.
Он также сказал, что несмотря на обстрелы и атаки врага, проблем с гуманитарной ситуацией в громаде нет.
«Купянская громада уже подключилась достаточно активно с международными фондами для того, чтобы обеспечить людей продуктами питания и средствами гигиены. Поэтому говорить о том, что есть какая-то критическая ситуация, я бы не стал. Действительно, есть проблематика с обеспечением, но не так чтобы это можно было определять как критично. Обеспечиваем, стараемся снабжать даже Двуречанскую, Петропавловскую громаду, по сути, – это линия фронта. И есть возможность пока еще это делать. Поэтому будем делать и в дальнейшем», – констатировал глава районной военной администрации.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 19:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что Купянск теперь меньше обстреливается оккупантами.".