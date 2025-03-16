Live
  • Вс 16.03.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

«Интенсивность упала»: Канашевич объяснил, почему враг меньше бьет по Купянску

Украина 19:45   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Интенсивность упала»: Канашевич объяснил, почему враг меньше бьет по Купянску Скриншот

Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что Купянск теперь меньше обстреливается оккупантами.

По его информации, это связано, в том числе и с тем, что ЗСУ выбили врага из Голубовки и Синьковки.

«Действительно, можно отметить, что последние там несколько дней, возможно, немножко интенсивность упала, но мы понимаем, что расстояние до линии фронта, оно не такое большое и в любой момент атаки и интенсивность этих атак может быть восстановлена врагом. Поэтому понимаем и воспринимаем очень положительно те изменения, которые проходят по ЛБЗ. Но и видим, что не так далеко она все же остается, поэтому опасность, тем не менее, остается очень большая для людей и для Вооруженных сил Украины», – отметил Канашевич.

Он также сказал, что несмотря на обстрелы и атаки врага, проблем с гуманитарной ситуацией в громаде нет.

«Купянская громада уже подключилась достаточно активно с международными фондами для того, чтобы обеспечить людей продуктами питания и средствами гигиены. Поэтому говорить о том, что есть какая-то критическая ситуация, я бы не стал. Действительно, есть проблематика с обеспечением, но не так чтобы это можно было определять как критично. Обеспечиваем, стараемся снабжать даже Двуречанскую, Петропавловскую громаду, по сути, – это линия фронта. И есть возможность пока еще это делать. Поэтому будем делать и в дальнейшем», – констатировал глава районной военной администрации.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Два боя идет на Харьковщине, РФ наступала 12 раз – данные Генштаба на 16:00

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Этот отопительный сезон стал самым тяжелым, когда его завершат: данные мэра
Этот отопительный сезон стал самым тяжелым, когда его завершат: данные мэра
16.03.2025, 11:05
Теперь люди могут жить в Харькове по-другому: что поменялось – Терехов
Теперь люди могут жить в Харькове по-другому: что поменялось – Терехов
16.03.2025, 15:10
Новости Харькова – главное за 16 марта: ранены подростки, удар по Купянску
Новости Харькова – главное за 16 марта: ранены подростки, удар по Купянску
16.03.2025, 19:47
Алкоголь, сигареты, фрукты и хлеб подорожали в Харькове и области – облстат
Алкоголь, сигареты, фрукты и хлеб подорожали в Харькове и области – облстат
15.03.2025, 11:36
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
Новости Харькова — главное за 14 марта: «прилеты», ХАИ переименовали
14.03.2025, 22:15
Ранены четверо людей: днем россияне обстреляли Купянский район (фото)
Ранены четверо людей: днем россияне обстреляли Купянский район (фото)
16.03.2025, 18:20

Новости по теме:

16:29
Два боя идет на Харьковщине, РФ наступала 12 раз – данные Генштаба на 16:00
13:40
Пять артсистем и 55 БпЛА ликвидировали СОУ на севере Харьковщины за сутки
08:29
Генштаб ВСУ: на Харьковщине было 12 боев за сутки – где атаковала РФ
07:23
В ISW не подтверждают продвижение врага около Волчанска, о котором заявила РФ
16:16
Два боя идут на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Вы читали новость: ««Интенсивность упала»: Канашевич объяснил, почему враг меньше бьет по Купянску»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 19:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич сообщил, что Купянск теперь меньше обстреливается оккупантами.".