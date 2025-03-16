“Інтенсивність впала”: Канашевич пояснив, чому ворог менше б’є по Куп’янську

Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомив, що Куп’янськ наразі менше обстрілюється окупантами.

За його інформацією, це пов’язано, зокрема, й з тим, що ЗСУ вибили ворога з Голубівки та Синьківки.

“Дійсно, можна відзначити, що останні там декілька днів, можливо, трошки інтенсивність впала, але ми розуміємо, що відстань до лінії фронту, вона не така велика і в будь-який момент атаки й інтенсивність цих атак може бути відновлена ворогом. Тому розуміємо і сприймаємо дуже позитивно ті зміни, які проходять по ЛБЗ. Але і бачимо, що не так далеко вона все ж таки залишається, тому небезпека, тим не менше, залишається дуже велика для людей і для Збройних сил України”, – зазначив Канашевич.

Він також сказав, що попри обстріли та атаки ворога, проблем із гуманітарною ситуацією у громаді немає.

“Куп’янська громада вже підключилась достатньо активно з міжнародними фондами для того, щоб забезпечити людей продуктами харчування і засобами гігієни. Тому говорити про те, що є якась критична ситуація, я б не став. Дійсно, є проблематика з забезпеченням, але не так, щоб це можна було визначати як критично. Забезпечуємо, намагаємося постачати навіть Дворічанську, Петропавлівську громаду, по суті, – це лінія фронту. І є можливість поки що ще це робити. Тому будемо робити і надалі”, – констатував голова районної військової адміністрації.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”