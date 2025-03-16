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Два бої триває на Харківщині, РФ наступала 12 разів – дані Генштабу на 16:00

Україна 16:29   16.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два бої триває на Харківщині, РФ наступала 12 разів – дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку протягом дня ворог намагався штурмувати позиції українських військових чотири рази. 

Ще один бій на півночі області продовжується, пишуть у ГШ. Крім того, РФ ударила з авіації по Удах. На Куп’янщині зафіксували вісім бойових зіткнень.

“Намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська”, – уточнили в Генштабі.

Наразі ЗСУ відбивають ще один штурм на Куп’янському напрямку.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Два бої триває на Харківщині, РФ наступала 12 разів – дані Генштабу на 16:00»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 16:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку протягом дня ворог намагався штурмувати позиції українських військових чотири рази. ".