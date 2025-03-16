Два бої триває на Харківщині, РФ наступала 12 разів – дані Генштабу на 16:00

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку протягом дня ворог намагався штурмувати позиції українських військових чотири рази.

Ще один бій на півночі області продовжується, пишуть у ГШ. Крім того, РФ ударила з авіації по Удах. На Куп’янщині зафіксували вісім бойових зіткнень.

“Намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська”, – уточнили в Генштабі.

Наразі ЗСУ відбивають ще один штурм на Куп’янському напрямку.