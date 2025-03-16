Два бої триває на Харківщині, РФ наступала 12 разів – дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку протягом дня ворог намагався штурмувати позиції українських військових чотири рази.
Ще один бій на півночі області продовжується, пишуть у ГШ. Крім того, РФ ударила з авіації по Удах. На Куп’янщині зафіксували вісім бойових зіткнень.
“Намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Богуславки, Лозової, Загризового та в напрямку Куп’янська”, – уточнили в Генштабі.
Наразі ЗСУ відбивають ще один штурм на Куп’янському напрямку.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 16:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, на Харківському напрямку протягом дня ворог намагався штурмувати позиції українських військових чотири рази. ".