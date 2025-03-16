Два боя идет на Харьковщине, РФ наступала 12 раз – данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
По информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении в течение дня враг пытался штурмовать позиции украинских военных четыре раза.
Еще один бой на севере области продолжается, пишут в ГШ. Кроме того, РФ ударила из авиации по Удам. На Купянщине зафиксировали восемь боестолкновений.
«Пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово, и в направлении Купянска», – уточнили в Генштабе.
На данный момент ВСУ отбивают еще один штурм на Купянском направлении.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, обстрелы, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 16:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении в течение дня враг пытался штурмовать позиции украинских военных четыре раза.".