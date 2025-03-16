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Пять артсистем и 55 БпЛА ликвидировали СОУ на севере Харьковщины за сутки

Украина 13:40   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пять артсистем и 55 БпЛА ликвидировали СОУ на севере Харьковщины за сутки Фото: Генштаб ВСУ

В сводке за 16 марта в ОТГВ «Харьков» проинформировали о боях на Харьковском направлении, а также сообщили о потерях врага за сутки.

«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 авиационных ударов с применением 9 КАБов, задействовали 82 дрона-камикадзе, также осуществили 630 обстрелов позиций защитников Украины. Восемь попыток врага атаковать в районе Волчанска и в сторону Петровки успешно отбиты. Силы обороны продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – пишут СОУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 94 военных ВС РФ, а также уничтожили 84 единицы вооружения и спецтехники. В частности, россияне потеряли пять артсистем, десять авто, 55 БпЛА и 55 укрытий.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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16.03.2025, 13:40

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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 13:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке за 16 марта в ОТГВ «Харьков» проинформировали о боях на Харьковском направлении, а также сообщили о потерях врага за сутки.".