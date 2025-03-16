Live
  • Нд 16.03.2025
  • Харків  +6°С
  • USD 41.53
  • EUR 45

П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу

Україна 13:40   16.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу

У зведенні за 16 березня в ОТУВ “Харків” поінформували про бої на Харківському напрямку, а також повідомили про втрати ворога за добу.

Минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаційних ударів із застосуванням 9 КАБів, задіяли 82 дрони-камікадзе, також здійснили 630 обстрілів позицій захисників України. Вісім спроб ворога атакувати в районі Вовчанська та у бік Петрівки успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть СОУ.

За добу українські захисники ліквідували 94 військових ЗС РФ, а також знищили 84 одиниці озброєння та спецтехніки. Зокрема, росіяни втратили п’ять артсистем, десять авто, 55 БпЛА та 55 укриттів.

Читайте також: Генштаб ЗСУ: на Харківщині було 12 боїв за добу – де атакувала РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу
П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу
16.03.2025, 13:40
Про «зовсім інше життя харків’ян» розповів Терехов
Про «зовсім інше життя харків’ян» розповів Терехов
15.03.2025, 18:03
Цей опалювальний сезон став найважчим, коли його завершать: дані Терехова
Цей опалювальний сезон став найважчим, коли його завершать: дані Терехова
16.03.2025, 11:05
Новини Харкова – головне за 16 березня: смертельна пожежа, поранені підлітки
Новини Харкова – головне за 16 березня: смертельна пожежа, поранені підлітки
16.03.2025, 12:30
Терехов відповів, чого не вистачає Харкову (відео)
Терехов відповів, чого не вистачає Харкову (відео)
15.03.2025, 17:37
Загинула жінка, поранені підлітки: РФ випустила по Ізюму БпЛА (доповнено)
Загинула жінка, поранені підлітки: РФ випустила по Ізюму БпЛА (доповнено)
16.03.2025, 08:37

Новини за темою:

08:29
Генштаб ЗСУ: на Харківщині було 12 боїв за добу – де атакувала РФ
07:23
В ISW не підтверджують просування ворога біля Вовчанська, про яке заявила РФ
16:16
Два бої точаться на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
11:51
В ISW спростували заяви РФ про успіхи на Куп’янському та Борівському напрямку
11:35
ЗСУ вибили окупантів із населеного пункту на Харківщині – Deep State

Ви читали новину: «П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 13:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 16 березня в ОТУВ “Харків” поінформували про бої на Харківському напрямку, а також повідомили про втрати ворога за добу.".