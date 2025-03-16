П’ять артсистем і 55 БпЛА ліквідували СОУ на півночі Харківщини за добу
У зведенні за 16 березня в ОТУВ “Харків” поінформували про бої на Харківському напрямку, а також повідомили про втрати ворога за добу.
“Минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаційних ударів із застосуванням 9 КАБів, задіяли 82 дрони-камікадзе, також здійснили 630 обстрілів позицій захисників України. Вісім спроб ворога атакувати в районі Вовчанська та у бік Петрівки успішно відбито. Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів”, – пишуть СОУ.
За добу українські захисники ліквідували 94 військових ЗС РФ, а також знищили 84 одиниці озброєння та спецтехніки. Зокрема, росіяни втратили п’ять артсистем, десять авто, 55 БпЛА та 55 укриттів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 13:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні за 16 березня в ОТУВ “Харків” поінформували про бої на Харківському напрямку, а також повідомили про втрати ворога за добу.".