Генштаб ЗСУ: на Харківщині було 12 боїв за добу – де атакувала РФ

Про бої та ворожі обстріли, які зафіксували протягом доби в Харківській області, поінформували вранці 16 березня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати вісім разів у районі Вовчанська та Петрівки.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок на Куп’янському напрямку. Відбулося чотири атаки окупантів“, – пишуть у ГШ.

Також ворог обстріляв із авіації Захарівку, Хрипуни та Козачу Лопань.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.