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Генштаб ЗСУ: на Харківщині було 12 боїв за добу – де атакувала РФ

Україна 08:29   16.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб ЗСУ: на Харківщині було 12 боїв за добу – де атакувала РФ

Про бої та ворожі обстріли, які зафіксували протягом доби в Харківській області, поінформували вранці 16 березня у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог намагався наступати вісім разів у районі Вовчанська та Петрівки.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок на Куп’янському напрямку. Відбулося чотири атаки окупантів“, – пишуть у ГШ.

Також ворог обстріляв із авіації Захарівку, Хрипуни та Козачу Лопань.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 08:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та ворожі обстріли, які зафіксували протягом доби в Харківській області, поінформували вранці 16 березня у Генштабі ЗСУ.".