Генштаб ЗСУ: на Харківщині було 12 боїв за добу – де атакувала РФ
Про бої та ворожі обстріли, які зафіксували протягом доби в Харківській області, поінформували вранці 16 березня у Генштабі ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог намагався наступати вісім разів у районі Вовчанська та Петрівки.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Лозової та Копанок на Куп’янському напрямку. Відбулося чотири атаки окупантів“, – пишуть у ГШ.
Також ворог обстріляв із авіації Захарівку, Хрипуни та Козачу Лопань.
Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 08:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та ворожі обстріли, які зафіксували протягом доби в Харківській області, поінформували вранці 16 березня у Генштабі ЗСУ.".