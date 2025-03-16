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Генштаб ВСУ: на Харьковщине было 12 боев за сутки – где атаковала РФ

Украина 08:29   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб ВСУ: на Харьковщине было 12 боев за сутки – где атаковала РФ

О боях и вражеских обстрелах, которые зафиксировали в течение суток в Харьковской области, проинформировали утром 16 марта в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался наступать восемь раз в районе Волчанска и Петровки.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Лозовой и Копанок на Купянском направлении. Произошло четыре атаки оккупантов», – пишут в ГШ.

Также враг обстрелял из авиации Захаровку, Хрипуны и Казачью Лопань.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 08:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и вражеских обстрелах, которые зафиксировали в течение суток на Харьковщине, проинформировали утром 16 марта в Генштабе ВСУ.".