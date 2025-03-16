Генштаб ВСУ: на Харьковщине было 12 боев за сутки – где атаковала РФ

О боях и вражеских обстрелах, которые зафиксировали в течение суток в Харьковской области, проинформировали утром 16 марта в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении враг пытался наступать восемь раз в районе Волчанска и Петровки.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Загрызово, Лозовой и Копанок на Купянском направлении. Произошло четыре атаки оккупантов», – пишут в ГШ.

Также враг обстрелял из авиации Захаровку, Хрипуны и Казачью Лопань.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.