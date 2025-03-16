Погибла женщина, ранены двое подростков: армия РФ выпустила по Изюму БпЛА

Оккупанты ударили по Изюму 15 марта в 21:52.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне выпустили по городу три беспилотника «Герань-2». Они попали по частному сектору.

«67-летняя женщина получила осколочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась. Пострадали еще двое 17-летних парней и 76-летняя женщина, госпитализированы в медучреждение», – написал начальник ХОВА.

Тем временем в облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на месте «прилетов» возник пожар.

«В результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв.м и 200 м. кв., также сухая трава площадью 1 га.», – передают спасатели.

На данный момент возгорания уже ликвидировали, добавили пожарные.