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Погибла женщина, ранены двое подростков: армия РФ выпустила по Изюму БпЛА

Происшествия 08:14   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Погибла женщина, ранены двое подростков: армия РФ выпустила по Изюму БпЛА Фото: Олег Синегубов/Telegram

Оккупанты ударили по Изюму 15 марта в 21:52.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне выпустили по городу три беспилотника «Герань-2». Они попали по частному сектору.

«67-летняя женщина получила осколочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась. Пострадали еще двое 17-летних парней и 76-летняя женщина, госпитализированы в медучреждение», – написал начальник ХОВА.

Обстрел Изюма 15 марта 2025
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Тем временем в облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на месте «прилетов» возник пожар.

«В результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв.м и 200 м. кв., также сухая трава площадью 1 га.», – передают спасатели.

Обстрел Изюма 15 марта 2025
Фото: Олег Синегубов/Telegram

На данный момент возгорания уже ликвидировали, добавили пожарные.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 08:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Изюму 15 марта в 21:52.".