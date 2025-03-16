Погибла женщина, ранены двое подростков: армия РФ выпустила по Изюму БпЛА
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Оккупанты ударили по Изюму 15 марта в 21:52.
По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, россияне выпустили по городу три беспилотника «Герань-2». Они попали по частному сектору.
«67-летняя женщина получила осколочные ранения, с открытым переломом была госпитализирована, к сожалению, от полученных травм скончалась. Пострадали еще двое 17-летних парней и 76-летняя женщина, госпитализированы в медучреждение», – написал начальник ХОВА.
Тем временем в облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на месте «прилетов» возник пожар.
«В результате обстрела горели жилые дома на площадях 80 кв.м и 200 м. кв., также сухая трава площадью 1 га.», – передают спасатели.
На данный момент возгорания уже ликвидировали, добавили пожарные.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Изюм, обстрел, прилет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 марта 2025 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Изюму 15 марта в 21:52.".