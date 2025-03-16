Загинула жінка, поранені підлітки: РФ випустила по Ізюму БпЛА (доповнено)
Окупанти вдарили по Ізюму 15 березня о 21:52.
Доповнено о 08:37. В облуправлінні Нацполіції зазначили, що ще один безпілотник над містом збили сили ППО.
“Слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели огляд місць влучань та вилучили речові докази. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України”, – уточнили копи.
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни випустили по місту три безпілотники “Герань-2”. Вони потрапили приватним сектором.
“67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, шпиталізовані до медзакладу“, – написав начальник ХОВА.
Тим часом в облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що на місці “прильотів” виникла пожежа.
“Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв.м та 200 м кв., також суха трава площею 1 га.”, – передають рятувальники.
Наразі загоряння вже ліквідували, додали пожежники.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ізюм, обстріл, прилет, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 08:37;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оккупанты ударили по Изюму 15 марта в 21:52.".