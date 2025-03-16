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Загинула жінка, поранені підлітки: РФ випустила по Ізюму БпЛА (доповнено)

Події 08:37   16.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Загинула жінка, поранені підлітки: РФ випустила по Ізюму БпЛА (доповнено) Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Окупанти вдарили по Ізюму 15 березня о 21:52.

Доповнено о 08:37. В облуправлінні Нацполіції зазначили, що ще один безпілотник над містом збили сили ППО.

“Слідчі, криміналісти та вибухотехніки провели огляд місць влучань та вилучили речові докази. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України”, – уточнили копи.

За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, росіяни випустили по місту три безпілотники “Герань-2”. Вони потрапили приватним сектором.

67-річна жінка отримала уламкові поранення, з відкритим переломом була госпіталізована, на жаль, від отриманих травм померла. Постраждали ще двоє 17-річних хлопців та 76-річна жінка, шпиталізовані до медзакладу“, – написав начальник ХОВА.

Обстріл Ізюму 15 березня 2025
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Тим часом в облуправлінні ДСНС у Харківській області уточнили, що на місці “прильотів” виникла пожежа.

“Внаслідок обстрілу горіли житлові будинки на площах 80 кв.м та 200 м кв., також суха трава площею 1 га.”, – передають рятувальники.

Обстріл Ізюму 15 березня 2025
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Наразі загоряння вже ліквідували, додали пожежники.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2025 в 08:37;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оккупанты ударили по Изюму 15 марта в 21:52.".