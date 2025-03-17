Live
  • Пн 17.03.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 41.51
  • EUR 45.23

Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW

Україна 07:23   17.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW

Про успіхи ЗСУ на Харківщині поінформували в Інституті вивчення війни (ISW) 17 березня.

Йдеться про Борівський напрямок. Згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, Сили оборони повернули втрачені раніше території на сході від Борової. Своєю чергою, росіяни також намагалися атакувати на цьому напрямку. Проте марно.

“Російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового, Богуславки та Лозової; і на захід від Борової біля Копанок, Надії та Новоєгорівки 15 та 16 березня”, – уточнили аналітики.

Штурмували українські позиції ЗС РФ і на Куп’янському напрямку. Атаки зафіксували біля Кутьківки, Кам’янки, Петрівки та Петропавлівки. Але, за даними експертів, ситуація на лінії фронту залишилася незмінною. Це ж стосується й Харківського напрямку – всі атаки ворога на півночі області ЗСУ успішно відбили.

Читайте також: «Інтенсивність впала»: Канашевич пояснив, чому ворог менше б’є по Куп’янську

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося
Дівчинка загинула в пожежі, у вогні знайшли тіла ще двох людей: що сталося
17.03.2025, 08:26
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
Павло Онищенко «Потон», якого випустили з харківського СІЗО, утік до рф
16.01.2023, 14:17
Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ
Ворог активізувався на Куп’янщині: за добу 11 боїв – Генштаб ЗСУ
17.03.2025, 08:07
Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 березня: яке свято та день в історії
17.03.2025, 06:00
Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW
Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW
17.03.2025, 07:23
Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 17 березня: як минула ніч
17.03.2025, 08:30

Новини за темою:

07:23
В ISW не підтверджують просування ворога біля Вовчанська, про яке заявила РФ
07:04
В РФ заявляють, що «окупанти наближаються до Борової» – ISW не підтверджує
11:51
В ISW спростували заяви РФ про успіхи на Куп’янському та Борівському напрямку
07:25
РФ, ймовірно, просунулась та захопила населений пункт на Харківщині – ISW
07:00
Чи має армія РФ просування на Харківщині: дані ISW (карти)

Ви читали новину: «Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 07:23;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи ЗСУ на Харківщині поінформували в Інституті вивчення війни (ISW) 17 березня.".