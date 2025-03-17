Українські захисники повернули території на Борівському напрямку – ISW
Про успіхи ЗСУ на Харківщині поінформували в Інституті вивчення війни (ISW) 17 березня.
Йдеться про Борівський напрямок. Згідно з опублікованими геолокаційними кадрами, Сили оборони повернули втрачені раніше території на сході від Борової. Своєю чергою, росіяни також намагалися атакувати на цьому напрямку. Проте марно.
“Російські війська наступали на північний схід від Борової біля Загризового, Богуславки та Лозової; і на захід від Борової біля Копанок, Надії та Новоєгорівки 15 та 16 березня”, – уточнили аналітики.
Штурмували українські позиції ЗС РФ і на Куп’янському напрямку. Атаки зафіксували біля Кутьківки, Кам’янки, Петрівки та Петропавлівки. Але, за даними експертів, ситуація на лінії фронту залишилася незмінною. Це ж стосується й Харківського напрямку – всі атаки ворога на півночі області ЗСУ успішно відбили.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Березня 2025 в 07:23;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіхи ЗСУ на Харківщині поінформували в Інституті вивчення війни (ISW) 17 березня.".